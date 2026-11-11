Log jij altijd in op je Nintendo door je Google -account of je Apple -account te gebruiken? Dan moet je dat jezelf toch even ontwennen. Nintendo stopt namelijk met het inloggen via Google- en Apple- accounts

Inloggen op je Nintendo-account verandert

Vanaf 26 januari 2027 verdwijnen de inlogopties via deze twee platforms volledig. Het is vanaf dan onmogelijk om nog in te loggen als je dat altijd op die manier deed. Het is wel mogelijk om daarna nog met je e-mailadres of je inlog-ID in je account te komen, plus het wachtwoord van je Nintendo-account. Je kunt wel met een passkey in blijven loggen.

Nintendo biedt zijn excuses aan het voor het ongemak voor iedereen die normaliter met Google of Apple inlogt. Dat terwijl excuses misschien niet eens heel erg nodig zijn: ben je namelijk al ingelogd op een apparaat met die optie dan is de kans groot dat je niet opnieuw hoeft in te loggen. Wel is er iets om van te balen: de My Nintendo- missie waarmee je platinapunten verdient door je Google-account te koppelen aan je Nintendo-account gaat nu ook weg.

Nintendo heeft zich dit jaar vooral beziggehouden met de Switch 2. Vorige week verscheen de gehypete remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time, waarvan je binnenkort hier op DutchCowboys de review kunt lezen. De Nintendo Switch 2 heeft inmiddels de grens van ruim 26 miljoen verkochte exemplaren bereikt, en dat is indrukwekkend. Sowieso heeft het Japanse bedrijf weinig te klagen: in de halfjaarcijfers liet het al een stijging van de nettowinst zien (ruim 220 miljard yen), wat onder andere komt door vele digitale verkopen.

Super Mario-film