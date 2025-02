Olympische Esports Spelen debuteren in 2027 in Riyad

De wereld van esports krijgt een historische mijlpaal: in 2027 vinden de eerste Olympische Esports Spelen plaats in Riyad, Saoedi-Arabië. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft deze stap aangekondigd als onderdeel van een bredere strategie om esports structureel te integreren binnen de Olympische beweging.

Een nieuw tijdperk voor esports

Met de opkomst van competitief gamen als een wereldwijd fenomeen, zoekt het IOC naar manieren om esports op een duurzame manier in te passen binnen de bestaande sportstructuren. Daarom wordt er gewerkt aan een gefaseerde aanpak, waarbij het IOC samenwerkt met onder andere het Paralympische Comité en de Esports World Cup Foundation (EWCF). Dit moet zorgen voor een transparante en solide toernooiopzet met een sterke infrastructuur en eerlijke spelstructuren.

Olympische Esports Spelen

Ook Nederland speelt in op deze ontwikkeling. Branchevereniging Esports Nederland (BEN) werkt nauw samen met NOC*NSF, de Esportbond, het onderwijs en ondernemers om talenten optimaal te begeleiden richting het Olympische debuut in 2027. Er komt in 2025 een landelijke aanpak ter ondersteuning van opkomende teams en ondernemers binnen de sector. Hierdoor krijgen talenten en professionals betere faciliteiten en begeleiding, wat de Nederlandse esports-scene naar een hoger niveau kan tillen.

Saoedi-Arabië investeert in sport en esports

Saoedi-Arabië zet al jaren stevig in op sport en grootschalige evenementen. Met investeringen in voetbal, Formule 1 en golf en de organisatie van het WK voetbal in 2034, positioneert het land zich als een internationale sporthub. De Olympische Esports Spelen passen binnen deze bredere strategie om de invloed van Saoedi-Arabië in de wereld van sport en entertainment verder te vergroten.

Toekomst van esports binnen de Olympische beweging

De eerste kwalificatierondes starten al in 2025, waarmee de voorbereidingen officieel van start gaan. Het IOC ziet deze Spelen als een belangrijke stap om esports een vaste plaats te geven binnen het Olympische ecosysteem. Met deze erkenning wordt esports niet alleen als entertainment beschouwd, maar ook als een serieuze competitieve discipline.

Met de Olympische Esports Spelen in het vooruitzicht, staat de wereld aan het begin van een nieuw tijdperk waarin digitale en traditionele sport samensmelten op het grootste podium ter wereld.