Esports: leeft dat een beetje in Nederland?

Esports, voor de een is het zijn lust en zijn leven, voor de ander is het een vaag begrip. Tip: het is niet gewoon schaken tegen de computer. Esports is hetzelfde als voetbal, met spelers in het midden en een tribune vol supporters eromheen, alleen wordt dat voetbal gespeeld op een computer of gameconsole. Kijk naar Azië en je ziet gigastadions vol met uitzinnige fans, en games ver buiten de FIFA’s van deze wereld: League of Legends, PUBG, Starcraft, Dota 2… Mensen zijn ervan bezeten. De pro’s die spelen én de fans die juichen. Dat is esports. Maar: in hoeverre doen we er in Nederland echt iets mee?

Bekende Nederlandse esporters

In Nederland doen we er op zich best veel mee. Er is een aantal Nederlandse pro-spelers die hoge ogen gooien. We schreven laatst nog over de FIFA-winnaar, maar je hebt bijvoorbeeld ook in bekende teams spelen. Om een aantal toppers te noemen: ChrisJ, ViolentPanda, Ibiza, YoungBuck, Rojo, Mitr0, Seleri en Jarno Opmeer. Mannen om in de gaten te houden. Vrouwen? Not so much. De introductie van vrouwelijke pro-gamer Ellie (uit de VS) in een Overwatch-team werd zelfs zo hard bestreden, dat ze binnen een maand alweer is vertrokken. Helaas: wat dat betreft hebben we nog wel wat te leren. Er zijn wel talentvolle vrouwen in de esports, maar die zijn helaas nog aanzienlijk minder bekend dan hun mannelijke concurrenten. We noemen Laura van Eijk en Petra Stoker bijvoorbeeld.

In ons land zijn niet veel arena’s voor esports, wat mede komt omdat dit nog vrij nieuw voor ons allen is. Wel heb je er een in Alphen aan den Rijn en sinds kort ook in Purmerend (al noemt het zichzelf ‘Amsterdam’ als het om de esports-arena gaat). Dit zijn plekken waar het steeds vaker moet gaan gebeuren. Op dit moment zou 4 procent van de volwassenen tenminste een keer per jaar naar een esportswedstrijd kijken waarin de pro’s het tegen elkaar opnemen. Waarschijnlijk groeit dat aantal nog wel, net zoals het in Azië zo enorm is gegroeid.