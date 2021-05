​Olympisch esports toernooi: Nederlandse voorselectie Rocket League bekend

De eerste vier spelers voor de Nederlandse voorselectie voor Rocket League (RL) zijn gisteravond bekendgemaakt tijdens de live uitzending van de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie op ESPN en Twitch. De definitieve Nederlandse selectie, eTeamNL gedoopt, zal vanaf volgende week 3 juni deelnemen aan de Intel World Open (IWO), een landentoernooi dat onderdeel is van de Olympische Spelen in Tokio.

E_Oranje



Het is niet het eerste nationale esports team in Nederland. Die eer had E_Oranje van de KNVB en gesponsord door KPN (voor FIFA en PES) al, maar het is wel het eerste nationale esports team dat aan een toernooi meedoet dat verbonden is aan de Olympische Spelen. Dat blijft toch een bijzondere aangelegenheid omdat er maar een handjevol games gespeeld zal worden en Rocket League er daar één van is.

De voorselectie onder begeleiding van de Dutch Esports Academy (DESA) bestaat nu uit Thomas “ThO” Binkhorst (speler van Guild Esports in de UK), Ole “Oaly” van Doorn (speler van Wolves Esports in de UK), Mike “Mikeboy” Verkuijlen en Maarten “Oscillon” van Zee (beiden spelers van Rix.GG in de UK). Er zal op de IWO gespeeld worden in teams van 3 spelers en er mogen aan de open kwalificatieronde meerdere teams van een land meedoen, er is dus nog een mogelijkheid meer spelers aan de voorselectie toe te voegen voor een tweede team samenstelling, mits deze van vergelijkbaar niveau zijn uiteraard. Hierover later meer.

Zack 'cZer' Chandler (Head of Esports) van Rix.GG; “Het is een eer dat twee van onze spelers Nederland mogen vertegenwoordigen bij de IWO. We nemen graag deel aan dit initiatief, aangezien het vooral voor esports in het algemeen en RL in het bijzonder belangrijk is om deze stap te maken. Het geeft spelers een stukje verdiende erkenning en ze krijgen ook de kans om zich als land te meten met andere landen”.

Trainingskamp in het Papendal van de esports

De huidige voorselectie gaat dit weekend op trainingskamp in “het Papendal van de esports”; de H20 Rabo Esports Campus. Onder begeleiding van de recent aangestelde bondscoach, Joessi “Juicy” Moorman, tevens coach van Wolves Esports (een esports team van de Wolverhampton Wanderers) waarvoor het team uitkomt in de hoogste Rocket League competitie, wordt gekeken naar de sterkste opstelling en worden er alvast enkele trainings wedstrijden gespeeld tegen andere landen voor een eerste krachtmeting. De eerste open kwalificatie ronde zal plaatsvinden op donderdag 3 juni en zal live te volgen zijn via Twitch.