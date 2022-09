​E-Sports in Nederland groeit met het nieuwe E-Grounds

In Azië heb je complete fanclubs, arena’s en meer voor e-sports, maar in Nederland zijn we er nog een beetje bescheiden in. Het fanatisme om voor jouw team te juichen en überhaupt iets aan te hangen dat niet met ‘echt’ sporten te maken heeft, daar moeten veel mensen nog aan wennen. Echter poppen er steeds meer bedrijven op die e-sports op de kaart willen zetten, waaronder E-Grounds.

Oprichters van E-Grounds zijn Jorge van der Heijden en Thierry Thomasse. Ze hebben eerder succes gehad op YouTube en televisie en hebben bovendien professioneel pokerspeler Jorik Heerkens als geheim wapen (lees: partner). E-Grounds is een online platform dat mainstream spelers en gamers moet inspireren om deel te nemen aan toernooien. Het is dus niet zozeer om grote e-sportsatleten nog groter te maken, maar juist andere gamers kennis te laten maken met e-sports. Echter hoef je zelfs niet geniaal te zijn in je spel: als je maar speelt, dan mag je meedoen.

League of Legends

Bekende e-sportstitels zoals League of Legends, Valorant, Rocket League en Fortnite kunnen worden gespeeld. Hierdoor is de drempel nog lager, want dit zijn allemaal spellen die je gratis kunt spelen. Iedereen kan op E-Grounds meedoen aan de competitie van elk van deze games. Maar ook als je niet per se keihard wil gamen, dan kun je op E-Grounds ook gewoon lekker online hangen met vrienden of familie. Je speelt namelijk niet per se altijd solo: je kunt ook een team vormen met bijvoorbeeld je collega’s of je vrienden.

E-Grounds krijgt ook een companion-app, waarmee je wordt herinnerd dat er een match is, maar je ook kunt kijken hoe je het tot nu toe hebt gedaan en hoe het wedstrijdschema eruitziet. Je kunt ook je eigen competitie maken met E-Grounds, wat het ook heel tof maakt om in een team te spelen en gewoon een avondje je eigen competitie te spelen. Je kunt helemaal zelf inrichten hoe dat in zijn werk gaat.