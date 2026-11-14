Na maanden van kwalificaties is het zondag 15 november zover: de zestien beste Nederlandse EA Sports FC 27 -spelers nemen het tegen elkaar op in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Er staat veel op het spel. De winnaar van de nationale finale van de Red Bull Wings Cup mag Nederland vertegenwoordigen op de eerste wereldfinale van het toernooi, die begin 2027 in het stadion van Inter Miami wordt gespeeld.

Drie routes naar Utrecht

De afgelopen tijd hebben duizenden spelers in-game gestreden om een plek in de finale. Die plek was op drie manieren te verdienen. Spelers konden online meedoen via PS5 PlayStation Tournaments. Voor studenten waren er campustoernooien van SPAR University bij de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft. Daarnaast was er een offline qualifier bij MediaMarkt Amsterdam ArenA, waar één speler rechtstreeks een ticket voor de nationale finale kon bemachtigen.

Gelijk speelveld met de 95-modus

Zowel de kwalificaties als de nationale finale worden gespeeld in de zogeheten 95-modus. Alle spelers en items in de game hebben daarin exact dezelfde rating van 95. Daarmee valt het voordeel weg van wie de meeste tijd of geld in een sterk Ultimate Team heeft gestoken: het draait puur om inzicht, techniek en zenuwen. De wedstrijden duren bovendien 9 minuten per helft, langer dan normaal. Zo moet duidelijk worden wie over een volledige wedstrijd echt het sterkst is, en is een gelukkig doelpunt in de slotseconde minder snel beslissend.

De finaledag begint met zestien deelnemers. In de voorronde wordt dat veld teruggebracht tot de beste acht. Die spelen daarna op het podium voor een volle zaal de beslissende wedstrijden. Voor veel finalisten is het de eerste keer dat ze met publiek in de zaal en onder zoveel druk spelen. Juist daar kan het verschil worden gemaakt: wie durft risico te nemen, en wie houdt het hoofd koel als het ticket naar Miami binnen handbereik is?

Wereldfinale met spelers uit 80 landen

De Red Bull Wings Cup is een nieuw wereldwijd toernooi. De winnaars van de nationale finales uit zo’n 80 landen komen begin 2027 samen in Miami om te strijden om de allereerste wereldtitel. De groepsfase en de eerste knock-outwedstrijden worden gespeeld in het Nu Stadium, het nieuwe stadion van Inter Miami. Vanaf de kwartfinales wisselen de speellocaties, en die blijven tot het allerlaatste moment geheim.

Bij de finale in Utrecht zijn ook EA FC-prof Levi de Weerd en YouTuber Dani Visser aanwezig. Bezoekers kunnen de wedstrijden van dichtbij volgen en voor en tijdens het toernooi met de spelers in gesprek gaan. De nationale finale vindt plaats op zondag 15 november van 13.00 tot 18.00 uur in Stadion Galgenwaard aan het Herculesplein in Utrecht.

Ook wie niet in de finale staat, heeft nog iets aan het toernooi. Spelers die meededen of een speciaal Red Bull Wings Cup-blikje kochten, kunnen hun codes voor in-game items nog tot 31 augustus 2027 verzilveren.