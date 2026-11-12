Rockstar heeft gezegd dat de game af is en je kunt hem ook al pre-loaden, dus dat moet wel. Grand Theft Auto VI is namelijk extreem populair, maar dat hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar, ken je deze cijfers al over de aankomende game?

Hoeveelheid pre-orders

We weten natuurlijk eigenlijk al sinds GTA V uit kwam in 2013 dat er een GTA 6 zou komen. De game schijnt uiteindelijk zo'n 11 tot 12 jaar in ontwikkeling te zijn geweest. Dat het GTA is schept al een verwachting, maar helemaal dat er zo lang aan is gewerkt door maar liefst 6.000 ontwikkelaars, is natuurlijk al een heel bijzonder aantal. Maar het kan altijd nog beter. Zo is deze week duidelijk geworden dat GTA 6 de meest vooruitbestelde game ooit is in de PlayStation Store. Hoeveel exemplaren dat zijn is onbekend, maar het wordt geschat op 10,3 miljoen in totaal, waarvan 75 procent PS5 en de rest Xbox.

De opbrengst van de pre-orders

1 miljard dollar omzet: daar kunnen veel gamemakers alleen maar van dromen, maar Rockstar heeft het al binnen. Alleen al de pre-orders hebben zoveel opgebracht en wat daarbij helpt is dat je de game al kunt pre-loaden. Anders zouden veel mensen waarschijnlijk pas op of na releasedatum tot aankoop overgaan. Je hoeft immers geen schijfje thuis te ontvangen, want die is er helemaal niet. Dat doosje wat je boven dit artikel ziet is een gamedoosje met een code erin. Rockstar heeft zelf nog geen cijfers bekendgemaakt over de pre-orders: analysten hebben aangegeven dat het op dit moment al ongeveer 1 miljard dollar moet zijn. En dan is het spel dus nog niet eens uit.

Het gebruik van het internet voor pre-loaden

Over dat pre-loaden gesproken: dat heeft ook voor een bijzonder cijfer gezorgd. Volgens het Nederlandse internetknooppunt NL-ix zou het aantal pre-loads van het spel hebben gezorgd voor een piek van 14,15 terabit, zo zegt het tegen Tweakers . Er was vooral 's nachts een enorme toename in het internetverkeer: iets wat normaliter bijvoorbeeld te zien is bij de Formule 1. Vorige maand zorgde een F1-race nog voor 13,44 Tbit per seconde. Het zou nooit eerder gebeurd zijn dat een game voor zo'n immense piek zorgt.

Mooie cijfers dus voor GTA 6, dat nog veel meer records belooft te breken. De game wordt op de lanceerdag op 18 november gelivestreamd op YouTube door verschillende bekende koppen: Er zijn geen Nederlandse streamers bij, maar wel Nought, Rivers, Rima, Loserfruit, Jelly, Caylus, Total Gaming en Samira Close.

Grand Theft Auto VI is hard op weg om de grootste gamelancering ooit te worden. Het spel verschijnt op 19 november.