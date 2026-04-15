40 uur batterij, 50% betere noise cancellation en een oplaadcase die tegelijk als draadloze ontvanger fungeert. Razer pakt het slim aan.

Razer heeft de Hammerhead V3 HyperSpeed aangekondigd: gaming oordopjes voor spelers die gedurende de dag schakelen tussen meerdere apparaten. De combinatie van 2,4 GHz HyperSpeed Wireless en Bluetooth 6.0 is het kernpunt - ultralage latentie voor gaming, stabiele verbinding voor dagelijks gebruik, en snel wisselen via Razer SmartSwitch. Of je nu achter je pc zit, op een handheld speelt of gewoon onderweg bent: de oordopjes passen zich aan zonder dat je telkens opnieuw hoeft te koppelen.

De case die dubbel werk doet

Het slimste onderdeel is de HyperSpeed Case. Steek de meegeleverde dongle erin en de case verandert in een 2,4 GHz draadloze ontvanger. Sluit je hem via USB-C aan op je pc, dan laad je tegelijkertijd op terwijl je speelt. Voor wie dagelijks wisselt tussen desktop, console en telefoon is dat een praktisch voordeel dat zich snel laat voelen.

Schakelen tussen HyperSpeed Wireless en Bluetooth gaat via Razer SmartSwitch — een functie die speciaal is ontworpen voor gamers met meerdere apparaten in hun setup. Bluetooth 6.0 zorgt daarbij voor lagere latentie dan de vorige standaard, betere energie-efficiëntie en meer stabiliteit in drukke draadloze omgevingen.

Geluid en comfort voor lange sessies

De oordopjes halen 10 uur op een lading, de case voegt er nog eens 30 uur aan toe — 40 uur totaal. De hybride active noise cancellation is 50% verbeterd ten opzichte van de vorige generatie, wat merkbaar is in rumoerige omgevingen zoals een kantoor of trein. Op pc voegt THX Spatial Audio via Razer Synapse 4 een virtueel 7.1-geluidsbeeld toe, wat helpt bij het bepalen van de positie van geluidsbronnen in games . Bediening gaat via intuïtieve touchbediening op de oordopjes zelf, of via de Razer Audio-app en Razer Synapse 4 voor meer controle.

Twee modellen

De Hammerhead V3 HyperSpeed is het volledig uitgeruste model voor €139,99. De V3 X HyperSpeed is de compactere variant met Bluetooth 5.3 in plaats van 6.0 en zonder THX Spatial Audio, voor €109,99. Beide zijn nu verkrijgbaar via Razer.com en erkende resellers.