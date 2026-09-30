Heb je op je bureau een headset liggen voor Teams-meetings en daarnaast nog een koptelefoon die je gebruikt voor muziek, podcasts en onderweg? Logitech vindt dat onnodig. Met de nieuwe Zone Vibe Pro probeert het merk die twee werelden samen te brengen in één draadloze over-ear headset.

De Logitech Zone Vibe Pro is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die gedurende de dag regelmatig wisselen tussen werk en privé. Tijdens een videogesprek moet je goed verstaanbaar zijn, op kantoor wil je collega's kunnen buitensluiten en onderweg wil je gewoon fatsoenlijk muziek kunnen luisteren. Tegelijkertijd ziet de headset er niet direct uit alsof je net uit een callcenter bent weggelopen.

Geen microfoon voor je mond

Dat laatste komt onder meer doordat Logitech de traditionele uitstekende microfoonarm heeft weggelaten. In plaats daarvan gebruikt de Zone Vibe Pro ingebouwde microfoons in combinatie met AI-gestuurde stemisolatie.

Die technologie moet achtergrondgeluiden onderdrukken en je stem duidelijk naar voren halen. Dat kan vooral interessant zijn wanneer je vanuit een druk kantoor, café of andere rumoerige omgeving belt.

Voor het luisteren naar muziek gebruikt Logitech speciaal ontwikkelde 40mm-drivers. Daarnaast is Adaptive Noise Cancellation aanwezig. De actieve ruisonderdrukking past zich aan de omgeving aan en moet bijvoorbeeld geroezemoes op kantoor of geluid tijdens een treinreis verminderen.

Tot 66 uur zonder opladen

Ook qua accuduur lijkt Logitech serieus werk te hebben gemaakt van het idee dat je de headset de hele dag gebruikt. Met ANC ingeschakeld belooft de fabrikant tot 30 uur luistertijd of 18 uur spreektijd.

Schakel je ANC uit, dan kan de batterijduur volgens Logitech oplopen tot 66 uur. Mocht de accu toch leeg zijn, dan levert vijf minuten opladen via USB-C voldoende energie voor ongeveer een uur bellen. De headset kan bovendien tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.

Logitech heeft ook naar het draagcomfort gekeken. De vernieuwde hoofdband moet de druk beter over het hoofd verdelen, iets wat vooral belangrijk wordt wanneer je een headset daadwerkelijk acht uur of langer draagt.

Ook een speciale zakelijke uitvoering

Naast de reguliere Zone Vibe Pro verschijnt de Zone Vibe Pro for Business. Die uitvoering richt zich specifiek op bedrijven en IT-afdelingen.

De zakelijke versie is gecertificeerd voor Microsoft Teams, Zoom en Google Meet. Via Logitech Sync kunnen IT-beheerders bovendien op afstand instellingen beheren en firmware-updates uitvoeren. Bedrijven hoeven daarvoor dus niet iedere headset afzonderlijk onder handen te nemen.

Er verschijnt daarnaast een uitvoering met een Zone USB-C Receiver en een Native Bluetooth Edition.

Onderdelen zijn vervangbaar

Interessant is dat Logitech een aantal onderdelen vervangbaar heeft gemaakt. Onder meer de hoofdband, oorkussens en batterij kunnen worden vervangen. Daardoor hoef je in principe niet meteen een compleet nieuwe headset te kopen wanneer na een paar jaar de accu achteruitgaat of de oorkussens versleten zijn. Logitech waarschuwt wel dat reserveonderdelen niet in iedere regio beschikbaar hoeven te zijn.

Ook bij de materiaalkeuze probeert Logitech de milieu-impact te beperken. De kunststof onderdelen bestaan voor minimaal 29 procent uit gecertificeerd gerecycled plastic. De magneten bevatten volgens Logitech volledig gerecyclede zeldzame aardmetalen en voor de batterij wordt 100 procent gerecycled kobalt gebruikt.

Prijs en beschikbaarheid

De Logitech Zone Vibe Pro verschijnt wereldwijd vanaf medio oktober 2026 en krijgt een adviesprijs van 259,99 euro. Je kunt kiezen uit Graphite, Black, Off-White en Lilac. De Zone Vibe Pro for Business met USB-C Receiver kost 279,99 euro. De Native Bluetooth Edition van de zakelijke uitvoering kost 259,99 euro.

Daarmee positioneert Logitech de Zone Vibe Pro duidelijk boven de gemiddelde kantoorheadset. Daar staat tegenover dat het idee juist is dat je niet óók nog een aparte koptelefoon voor muziek en onderweg nodig hebt. Of hij beide apparaten daadwerkelijk kan vervangen, zal uiteindelijk vooral afhangen van hoe goed die onzichtbare microfoons en de ANC in de praktijk presteren.