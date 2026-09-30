Heb je onlangs een Chromebook gekocht? Dan hoef je mogelijk helemaal geen nieuwe laptop aan te schaffen om Google 's nieuwe Googlebook OS te gebruiken. Google bevestigt dat veel recente Chromebooks straks kunnen overstappen naar het nieuwe besturingssysteem.

Dat is goed nieuws na de introductie van Googlebook . Google presenteert die nieuwe laptops als een volgende stap na de Chromebook, waarbij Android en ChromeOS veel sterker met elkaar worden verweven en Gemini een centrale rol krijgt.

Van Chromebook naar Googlebook OS

Googlebook OS draait op een technische basis waarin de Android-stack wordt gecombineerd met onderdelen en uitgangspunten van ChromeOS. Daardoor moet het systeem onder andere betere ondersteuning bieden voor Android-apps, nauwere samenwerking met Android-smartphones en meer ingebouwde AI-functies.

Tot nu toe was alleen niet helemaal duidelijk wat die overgang betekent voor de miljoenen Chromebooks die al in gebruik zijn.

Daar heeft Google inmiddels meer duidelijkheid over gegeven. Veel van de nieuwste Chromebook-modellen worden geschikt om naar Googlebook OS te migreren. Welke modellen precies in aanmerking komen, maakt Google op een later moment bekend.

Je Chromebook blijft gewoon werken

Wie een ouder model heeft dat niet kan upgraden, hoeft overigens niet bang te zijn dat ChromeOS plotseling verdwijnt. Bestaande Chromebooks blijven gedurende hun afgesproken ondersteuningsperiode updates en beveiligingspatches ontvangen.

Google zegt dat ChromeOS-apparaten ondersteuning blijven krijgen volgens het bestaande Auto Update-beleid. Voor geschikte apparaten waarvan de tienjarige ondersteuningsperiode na 2034 doorloopt, belooft Google ondersteuning bij de overgang naar Googlebook OS.

Voor consumenten is vooral interessant dat je huidige hardware mogelijk nog jaren mee kan én uiteindelijk toegang krijgt tot het nieuwe platform.

Wat verandert er met Googlebook OS?

De overstap gaat verder dan alleen een nieuwe naam. Google wil Android en zijn laptopplatform veel dichter bij elkaar brengen.

Googlebook OS krijgt onder meer native ondersteuning voor Android-apps, uitgebreidere mogelijkheden om samen te werken met smartphones, een vernieuwde interface voor multitasking en AI-functies die rechtstreeks in het besturingssysteem zijn geïntegreerd.

Op de nieuwe Googlebooks zien we daar al voorbeelden van. Google heeft onder meer Magic Pointer ontwikkeld, waarbij Gemini kan begrijpen wat er op het scherm staat en direct hulp kan bieden bij tekst, afbeeldingen en andere content.

Welke Chromebooks krijgen de upgrade?

En daar zit voorlopig nog het grootste vraagteken. Google heeft nog geen definitieve lijst gepubliceerd met modellen die geschikt zijn voor Googlebook OS.

Het bedrijf spreekt zelf over veel van de nieuwste Chromebooks. Waarschijnlijk spelen zaken als processor, geheugen en de resterende ondersteuningsperiode een rol, maar Google heeft de technische minimumeisen nog niet bekendgemaakt.

Heb je onlangs een krachtige Chromebook of Chromebook Plus gekocht, dan is er dus reden om de aankondiging in de gaten te houden. Zeker weten doen we het pas zodra Google zijn compatibiliteitslijst publiceert.

De Chromebook verdwijnt daarmee niet van de ene op de andere dag. Maar het is inmiddels wel duidelijk waar Google naartoe wil: Googlebook OS moet uiteindelijk de nieuwe basis vormen voor zijn volgende generatie laptops.