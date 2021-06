​Bestanden delen tussen Chromebooks? Google komt met Nearby Share

De technologie van Google lijkt een beetje op hoe AirDrop van Apple werkt. Ook die werkt alleen tussen Apple-producten. Nearby Share kan waarnemen dat er andere apparaten in de buurt zijn die van Bluetooth gebruikmaken en kan als je dat wil bestanden naar die apparaten versturen via wifi-direct, Bluetooth-LE, WebRTC of gewoon Bluetooth.

ChromeOS is nu voorzien van Nearby Share, waardoor je op je Chromebook gemakkelijk onderling documenten, foto’s en overige bestanden kunt uitwisselen met andere Chromebook-gebruikers. Dat is echter niet alles, je kunt met Nearby Share bijvoorbeeld ook bestanden delen tussen Android-apparaten (dit kon al sinds februari) en tussen Chromebooks en Android-apparaten en andersom.

Het is de vraag of mensen dit volop gaan gebruiken. Veel bestanden worden nog steeds met het Nederlandse WeTransfer gestuurd. Veel mensen gebruiken het zelfs om bestanden vanuit hun telefoon naar hun laptop over te zetten. Uiteindelijk werkt Nearby Share in de basis net als hoe je vroeger via Bluetooth bestanden deelde met een GSM. Echter wordt dat over het algemeen weinig gedaan.

Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden voor Chromebook: daarbij wordt bijvoorbeeld sneller gegrepen naar ‘even een mailtje’ sturen. Meestal worden die mails wel via Gmail verstuurd, dus uiteindelijk werk je alsnog met Google-technologie. Je ziet bijvoorbeeld ook dat mensen minder vaak USB-sticks en externe hardeschrijven gebruiken: bestanden worden tegenwoordig volledig digitaal overgedragen en vaak via bekende wegen als WeTransfer en mail. Het komt daardoor niet snel in mensen op om Nearby Share te gebruiken, al kan het wel handig zijn wanneer je bijvoorbeeld slecht bereik hebt, of weinig tijd.

Het is overigens nog niet voor alle Android-toestellen beschikbaar, want Pixels en Samsung-telefoons zijn eerst. Er komen er echter wel steeds meer bij. Je kunt deze vinden in de Play Services, mocht jouw telefoon wel al zover zijn.

Beeldbron: RoonZ-nl