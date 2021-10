​LG gaat Chromebooks maken: is dat een goed idee?

Chocolate, Wing, Velvet, Secret, Folder, ThinQ… LG was een van de meest creatieve smartphonemakers waar het ging om naamgeving van de toestellen. Helaas is dat niet meer, want het kondigde in april aan te stoppen met smartphones maken . Zouden de nieuwe Chromebooks van LG wel zulke aantrekkelijke namen krijgen?

Tegelijkertijd is het spannend om juist nu in deze business te stappen, want Chromebooks schijnen qua verkopen te kelderen nu de tijd van lockdowns voorbij is. Techradar meldt dat analysebureau TrendForce schat dat de vraag naar Chromebooks in één maand tijd is gedaald met 50 procent. Oeps. Aan de andere kant worden er alsnog jaarlijks wel 36 miljoen verkocht. Vooral Samsung, Acer en HP hebben veel inkomsten te danken aan de laptops, dus die gaan die vermindering van de vraag waarschijnlijk wel merken.

Emergency Connectivity Fund

Aan de andere kant is er nog iets anders dat speelt, waardoor Chromebooks misschien juist veel meer worden verkocht in de toekomst. In Amerika is er een Emergency Connectivity Fund in het leven geroepen, waarmee 7,17 miljard dollar vrijkomt om onder andere te besteden aan netwerkapparatuur, tablets en laptops. Als Chromebooks zich goed in de kijker spelen (en dat doen ze waarschijnlijk, omdat je meer keuze hebt in goedkopere Chromebooks dan in goedkopere Windows-laptops), dan kan er veel van dat fonds toch naar Chromebook-leveranciers gaan.

LG wordt misschien wel één van die leveranciers, want het heeft bij de organisatie die gaat over de Bluetooth-licenties een registratie gedaan van een LG Chromebook. Het zou gaan om modelnummer 11TC50Q, er zit Bluetooth 5 op en verder weten we nog niets. Enerzijds kun je stellen dat LG niet zomaar zo’n registratie doet, anderzijds worden er vaak patenten en andere zaken vastgelegd die we uiteindelijk nooit op de markt zien verschijnen.