LG kwartaalcijfers: afstoten mobiele divisie een logische beslissing

Eerst maar even het goede nieuws dan. LG boekte over het eerste kwartaal van 2021 een omzet van 18,81 biljoen Koreaanse Won. Ofwel zo’n 14 miljard euro. De winst kwam uit op 1,52 biljoen Won. Dat is ruim 1,1 miljard euro. Vergeleken met een jaar geleden zat de omzet met ruim een kwart (27,7%) in de lift. De winst steeg in verhouding zelfs met ruim 39 procent. Dit was voor LG meteen het beste kwartaal sinds de oprichting van ‘Lucky Goldstar’ in 1947.

LG heeft deze week haar meest recente kwartaalcijfers gepubliceerd . Net als Apple heeft de Koreaanse tech-gigant een recordkwartaal achter de rug. Echter, bij LG ligt daar wel een flinke smet op. Terwijl Apple weer record op record breekt met de verkopen van, en vooral de omzet uit, haar smartphones, is juist die tak hét zorgenkindje van LG. Een zorgenkindje waarvan inmiddels wel al besloten is dat het afgestoten gaat worden.

Nieuwe ‘mobiele’ divisie

Voor de ‘fans’ van LG Mobile is er ook een beetje goed nieuws. Ok, het is een andere vorm van mobiliteit, maar de LG Vehicle tak doet het bijzonder goed. Daar worden onder andere accu’s voor elektrische auto’s ontwikkeld. LG is momenteel wereldmarktleider op dat gebied. De omzet van deze tak steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 1,89 biljoen Won (1,41 miljard euro). Een stijging van ruim 43 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ondanks die forse omzetstijging moest LG Vehicle nog wel een klein verlies wegschrijven; 700 miljoen Won, ofwel 520.000 euro. Kortom, ook daar is nog werk aan de winkel voor LG, maar het goede nieuws is dat deze divisie in de lift zit.

Waar kwam de 1,1 miljard euro winst dan wél vandaan? Dat was een gezamenlijke prestatie van LG Home Appliance & Air Solution; 683 miljoen euro, LG Entertainment; 300 miljoen, en LG Business Solutions met ca 100 miljoen.