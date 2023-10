Eerste Chromebook Plus van Asus

Ook handig is het 180 graden scharnier, waardoor je de chromebook dus helemaal open kunt klappen zodat hij plat op je bureau of een tafel gelegd kan worden. De accu heeft voldoende capaciteit om de CX 10 uur onafgebroken te gebruiken voordat je op zoek moet naar een stopcontact.

Neem de nieuwe Asus Chromebook Plus CX34 die deze week gepresenteerd is. Naar eigen zeggen een ‘first’ voor de Taiwanese fabrikant. Deze nieuwe Chromebook voldoet aan zwaardere hardware-eisen, zoals betere beeldschermkwaliteit en meer werkgeheugen.

Chromebooks zijn handige, compacte en cloud-based laptops. Ooit geïntroduceerd als een goedkoop alternatief – want doordat ze volledig ‘online’ werken is er minder hardware nodig – voor de vaak dure laptops. Zoals vrijwel altijd het geval is met compacte en voordelige apparaten, gaan gebruikers uiteindelijk toch meer eisen stellen waardoor een deel van de oorspronkelijke USP’s weer verdwijnt.

Kerstcadeautje?

Asus gaat de Chromebook Plus CX34 ook in Nederland en België op de markt brengen. Dat gebeurt in december via Amazon. De basis adviesprijs, zonder opties, wordt 599 euro. Hieronder staat een overzicht van alle (optionele) specs.

Wat de meerprijs wordt van, bijvoorbeeld, het touchscreen scherm, meer RAM of een snellere processor, is op dit moment nog niet bekend. Asus heeft wel al besloten dat snelle kopers, die een CX34 aanschaffen vóór 1 februari 2024, er een proefabonnement van drie maanden voor Adobe Photoshop Web bijkrijgen, waarmee ze ook toegang krijgen tot Adobe Expres Premium.