​Nieuwe Asus Chromebook Flip C436 nu beschikbaar

Gisteren is op het hoofdkantoor van Google in Amsterdam de nieuwe Asus Chromebook Flip C436 gelanceerd. Voor deze nieuwe Flip C436 is er vanuit Asus nauw samengewerkt met Google en Intel om de veeleisende gebruiker een krachtige premium ChromeBook te bieden met tiende generatie Intel Core-processoren.

Chromebook Flip C436



De nieuwste Chromebook introduceert een opvallende en converteerbare vormfactor, met een randloos NanoEdge-touchdisplay dat is ontworpen om het scherm te maximaliseren in de kleinst mogelijke vormfactor. De Flip C436 beschikt over een duurzame en lichtgewicht magnesiumlegering behuizing van slechts 13 inch. En weegt daarom slechts 1,1 kg - prima voor productiviteit onderweg.

De Chromebook Flip C436 is geverifieerd door Intels Project Athena innovatieprogramma en is mede ontworpen voor mobiele prestaties. Het brengt snelheid en kracht in een converteerbare en ultra-draagbare vormfactor door de integratie van tiende generatie Intel Core-processoren met maximaal 8GB RAM, een 256GB SSD en geavanceerde Intel Wi-Fi 6 (Gig+) connectiviteit.

De Flip C436 biedt de gebruiker premium extra's, zoals een geïntegreerde vingerafdruksensor voor snelle ontgrendeling, vier omnidirectionele luidsprekers voor mooier geluid in één van de converteerbare modi, USI-stylusondersteuning voor open peninvoer, en een grote verscheidenheid aan poorten voor randapparatuur.