CES 2023: ASUS zet in op duurzaamheid, creators & bedrijven

ASUS heeft vanaf de CES in Las Vegas een inkijkje gegeven in de (nabije) toekomst tijdens zijn virtuele Seeing An Incredible Future-event. Kijkers maakten kennis met de producten die ASUS gedurende dit jaar uit gaat brengen, waaronder een Studiobook Pro-laptop met ASUS Spatial Vision: een feature die letterlijk in het oog springt. Het is namelijk de allereerste 3D-beeldschermtechnologie voor laptops die geen bril vereist en deze functie stelt creatievelingen in staat om hun werk vanuit een ander perspectief te bekijken. Ook heeft ASUS zijn line-up voor creators versterkt met Windows 11-laptops die beschikken over de nieuwste 13th Gen Intel Core i9 HX series CPU en NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop GPU’s.



Voor ieder wat wils



Naast nieuwe laptops en beeldschermen voor creatieve professionals bestaat de 2023 line-up uit nieuwe en verbeterde laptops voor alledaags gebruik, gaming én voor de zakelijke markt. Een greep uit de selectie:

De ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) is een lichte en krachtige laptop, ontworpen om aan de behoeften van business executives te voldoen.

De ASUS ExpertWiFi EBM68-router staat garant voor hoge snelheden en een betrouwbare verbinding, beide essentieel om productiviteit in stand te houden.

De ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA)-laptop leent zich uitstekend voor gaming en biedt de nodige veelzijdigheid.

Andere aankondigingen die ASUS tijdens het event heeft gedaan zijn de ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), ProArt Display OLED PA32DCM en de ProArt Display PA279CRV. Een deel van deze modellen heeft een refresh gekregen en is voorzien van de nieuwste GPU’s en CPU’s, terwijl andere producten volledig nieuw zijn.

Voor gamers

Liefhebbers van games kunnen naast de ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip uit de voeten met de nieuwe TUF Gaming A15/17 (FA507/707) en de F15/17 (FX507/707)- laptops, uitgerust met maximaal een Intel Core i9-13900H of AMD Ryzen 9 Zen 4 CPU. Deze modellen combineren snelheid, betrouwbaarheid en prestaties om van games in hoge kwaliteit te genieten - voor een vriendelijke prijs. Bovendien worden de laptops geleverd met drie maanden Xbox Game Pass Ultimate, zodat de gebruiker direct toegang heeft tot honderden topgames.

Duurzame toekomst



Eén van de speerpunten van ASUS is duurzaamheid. Tijdens de presentatie op CES 2023 bleef dit onderwerp dan ook niet onbesproken. “We boeken veel vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en nemen een leidende rol in op weg naar een duurzame toekomst. Door voortdurend te innoveren, een datagedreven aanpak te hanteren en mensen centraal te stellen in onze benadering kunnen we deze doelen behalen”, vertelde ASUS Co-CEO S.Y. Hsu. “We streven naar bedrijfsvoering met een netto uitstoot van nul. ASUS werkt hard aan de transitie naar een circulaire economie - volledig met een verantwoorde supply chain en gedeelde waarden voor iedereen.”

Voor de Benelux



De op de CES aangekondigde producten van ASUS worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht in de Benelux.