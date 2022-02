Google wil je oude PC redden met Chrome OS Flex

Google brengt Chrome OS uit op PC en Mac. Het komt uit onder de naam Chrome OS Flex en het is de bedoeling dat het vooral je oude PC of Mac nog een tweede leven kan geven. Google hoopt hiermee te zorgen voor een duurzame oplossing, omdat je hierdoor minder snel je oude laptop hoeft weg te doen of te vervangen.

Chrome OS Flex is een nieuwe versie van het bestaande Chrome OS, dat volgens The Verge exact hetzelfde voelt als het Chrome OS dat we kennen van de Chromebook. Dezelfde code wordt gebruikt. Wel is het niet zo dat alles op dezelfde manier beschikbaar is als in Chrome: sommige features werken niet als je hardware niet goed genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan het synchroniseren van je Android-telefoon of het gebruiken van de altijd-aan mogelijkheid van de Google Assistent.

In eerste instantie is Google Chrome OS Flex bedoeld voor de zakelijke wereld en scholen. Het moet het ook voor IT admins heel makkelijk maken, want het besturingssysteem zou binnen een paar minuten al zijn geïnstalleerd. Google belooft een snelle werkervaring, snel opstarten en.. nog beter: apparaten zouden hierdoor na verloop van tijd niet langzamer worden. Als je tenminste wel regelmatig opruimt, want bijvoorbeeld de Chrome-browser wordt vaak traag als je teveel data en cookies bewaart.

Hoewel Apple en Microsoft de laatste jaren ook steeds meer hebben gezorgd dat in de cloud werken de standaard werd, ook binnen hun besturingssystemen, is Chrome OS nog steeds het besturingssysteem dat het meest doet met werken op het internet. Afhankelijk van je systeem kun je wel grote bestanden opslaan en bijvoorbeeld Photoshop gebruiken, maar de kracht van het besturingssysteem is dat het vrij simpel in elkaar zit.

Het is goed nieuws dat Google iets wil doen aan het probleem dat veel PC’s en Macs na verloop van tijd toch te oud worden. Ze worden langzaam en het wordt steeds moeilijker om erop te werken. Uiteraard wordt elke laptop na verloop van tijd wat slechter: dat merk je bijvoorbeeld aan een batterijduur die achteruit loopt. Maar omdat Windows en Mac OS beide vrij grote en veel vragende besturingssystemen, springt Google met deze release van Chrome OS in een gat. Chrome OS is namelijk aanzienlijk ‘lichter’.

In de cloud

Je opent eigenlijk bijna alle apps in de browser en in de cloud wordt alles opgeslagen, zodat je computer niet volstaat met allemaal documenten. Het nadeel is dat je daarvoor dus wel online moet zijn, het voordeel is dat alles altijd continue wordt opgeslagen, dus als je batterij leeg is, dan hoef je niet bang te zijn dat je werk weg is.

Kortom, het is voor te stellen dat Google hier inderdaad goed aan doet. Het scheelt niet alleen veel ewaste (afval van laptops die worden weggegooid): het scheelt je ook geld, omdat je minder snel een nieuw systeem moet kopen. Wel moet je waarschijnlijk even wennen, want Chrome OS werkt wel iets anders dan Windows en dan Mac OS. Het is te hopen dat Chrome OS Flex ook naar andere systemen komt, zodat we over de hele wereld kunnen zorgen dat we minder laptops naar het kerkhof verbannen. Je kunt je nu opgeven voor de vroege toegang voor Chrome OS Flex.