Waarom je het beste kunt werken vanaf een online werkplek in de cloud

Als thuiswerken ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we niet de koffie-automaat van kantoor nodig hebben om ons werk te doen. Samenwerken hoeft niet in dezelfde meetingroom met een flipover erbij: het kan gewoon in de cloud. Dit is waarom je beter een online werkplek in de cloud kunt maken.

Ken je dat? Een collega maakt een Word-document aan en verstuurt steeds het document als los bestand mee met mailtjes. Vijf mensen moeten er iets van vinden, dus die collega krijgt straks vijf keer een Word-document terug en mag dan gaan puzzelen. Dat kan handiger, namelijk door in de Cloud te werken. De cloud klinkt als een soort walhalla, een slimme marketingterm, maar stiekem is het een klein walhalla. En niet alleen voor mensen die thuiswerken.

Online werkplek in de cloud

Met een online werkplek in de cloud kun je namelijk ten eerste veel beter samenwerken. Je stuurt namelijk geen document rond, maar een linkje naar het document in die cloud. Hierop kunnen dan verschillende collega’s een kijkje nemen en -als je dat toestaat- aanpassingen en toevoegingen doen aan het document. Scheelt een heleboel gepuzzel en je werkt met zijn allen altijd in de meest up-to-date -en enige bestaande- versie van het document.

Zo’n online document in de cloudis niet alleen handig voor mensen die samenwerken, ook als je liever solo aan de slag gaat, dan kun je in de cloud echt een lifesaver zien. Hoe vaak komt het niet voor dat je Microsoft-programma’s crashen of je laptop zo vol staat dat hij veel te langzaam wordt? Door je documenten in de cloud op te slaan en niet lokaal, maak je je laptop of desktop niet vol met bestanden, waardoor je geheugen bespaart.

Geen floppy meer

Daarnaast betekent werken aan een document in de cloud dat je niet steeds zelf die floppy hoeft op te zoeken waarmee je opslaat. Dat doet het systeem namelijk helemaal vanzelf. Is je batterij ineens op, valt je internet weg of stopt je computer er helemaal mee? Geen probleem: je document is veilig opgeslagen in de cloud. Kortom, je hebt er zelf ook veel profijt van.

Het voordeel van werken in de cloud is daarnaast dat je ook geen duizend euro hoeft uit te geven aan een laptop. Je vraagt door te werken in de cloud namelijk een stuk minder van je systeem. Als je maar een goede internetverbinding hebt, dan wordt het verdere rekenwerk toch vooral gedaan door de server waar je documenten staan opgeslagen. Ideaal dus, want investeren in een laptop wordt hierdoor een stuk goedkoper.

Een werkplek in de cloud is geschikt voor iedereen. Je kunt het bovendien makkelijk proberen door bijvoorbeeld een gratis Google-account aan te maken. Succes!

[Fotocredits - peshkov © Adobe Stock]