Wie thuis muziek maakt, wil niet per se dat iedere track direct lekker klinkt. Je wilt vooral horen wat er nog níét goed klinkt. Met de nieuwe STUDIO 5X richt Teufel zich daarom voor het eerst op producers, muzikanten en andere makers die hun muziek zo eerlijk mogelijk willen beluisteren. Deze actieve studiomonitor verschijnt in twee uitvoeringen, waarvan er één ook bluetooth ondersteunt.

Teufel kennen we vooral van hifi-systemen, soundbars, koptelefoons en bluetoothspeakers. Met de STUDIO 5X begeeft het Berlijnse audiomerk zich nu op een nieuw terrein. De compacte nearfield-monitor is ontwikkeld voor gebruik op relatief korte afstand, bijvoorbeeld aan een bureau of achter een mengtafel in een thuisstudio.

Waarom een studiomonitor anders klinkt

Bij een normale luidspreker mag het geluid best een beetje worden aangedikt. Een warmere klank, een stevigere bas of sprankelende hoge tonen kunnen muziek aangenamer maken. Tijdens het produceren werkt dat juist tegen je. Als de speaker bepaalde delen van het geluid mooier maakt dan ze werkelijk zijn, bestaat de kans dat een mix op andere speakers plots heel anders klinkt.

Een studiomonitor probeert het signaal daarom zo neutraal en gedetailleerd mogelijk weer te geven. Zo moet je sneller kunnen horen of een stem te hard staat, een baspartij te dominant is of instrumenten elkaar in de weg zitten. Dat maakt de STUDIO 5X niet alleen interessant voor muziekproductie, maar bijvoorbeeld ook voor het monteren van podcasts en video's.

Drie kanalen in een compacte behuizing

De STUDIO 5X is een actieve driewegspeaker. Dat betekent dat er afzonderlijke onderdelen zijn voor de lage, midden- en hoge tonen en dat de benodigde versterking al in de monitor is ingebouwd. Je hebt dus geen losse versterker nodig.

De midrange-driver en tweeter zijn coaxiaal geplaatst. Ze zitten op dezelfde as, waardoor het geluid zoveel mogelijk uit één punt lijkt te komen. Volgens Teufel levert dit een nauwkeuriger stereobeeld op. Dat is belangrijk als je tijdens het mixen precies wilt bepalen waar een stem, gitaar of effect zich tussen de linker- en rechterspeaker bevindt.

Het opgegeven frequentiebereik loopt van 37 Hz tot 24 kHz, gemeten op -10 dB. Teufel stelt dat de woofer diep genoeg gaat om in veel situaties zonder losse subwoofer te kunnen werken. Of dat ook voor jouw muziek geldt, hangt natuurlijk af van de ruimte en van hoeveel informatie je helemaal onderin het laag wilt kunnen beoordelen.

Rechtop, liggend of dicht bij de muur

Niet iedere thuisstudio beschikt over een zee aan ruimte. Daarom kan de STUDIO 5X zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Het basreflexkanaal zit aan de voorkant, zodat de monitor volgens Teufel ook relatief dicht bij een muur kan staan.

Aan de achterkant zitten filters waarmee je de weergave kunt aanpassen aan de positie in de kamer. Daarmee kun je onder meer corrigeren voor een opstelling tegen een muur of in een hoek. De speaker heeft verder gebalanceerde XLR-comboaansluitingen en twee M6-montagepunten voor een statief of beugel. De status-led kan worden gedimd of uitgeschakeld en de stand-bytijd is instelbaar.

De belangrijkste kenmerken op een rij:

actieve drieweg-nearfieldmonitor voor opname, productie en mixage;

frequentiebereik van 37 Hz tot 24 kHz (-10 dB);

coaxiale midrange-driver en tweeter;

horizontaal en verticaal te gebruiken;

filters voor aanpassing aan de plaatsing en akoestiek;

gebalanceerde XLR-comboaansluitingen;

optionele montage op statieven en beugels.

Ook verkrijgbaar met bluetooth

Naast de reguliere uitvoering verschijnt de STUDIO 5X BT. Die variant beschikt over bluetooth 5.0 en ondersteunt AAC en aptX HD. Bluetooth is niet de eerste keuze wanneer een zo betrouwbaar mogelijke, vertragingsvrije verbinding nodig is, maar kan in een studio wel praktisch zijn. Denk aan het snel afspelen van een referentietrack vanaf een telefoon of het laten horen van een demo zonder de bekabelde studio-opstelling te veranderen.

Voor kritisch productiewerk sluit je de monitoren dus gewoon via een kabel aan. Voor even snel luisteren biedt de BT-versie wat extra gemak.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Teufel STUDIO 5X is per direct verkrijgbaar voor 499,99 euro per paar. Voor de STUDIO 5X BT betaal je 549,99 euro per paar. De optionele tafelstatieven, die samen met König & Meyer zijn ontwikkeld, worden afzonderlijk verkocht. Meer informatie staat op de website van Teufel

Met die prijs richt Teufel zich duidelijk op thuisstudio's en makers die een serieuze stap willen zetten zonder direct in het duurdere professionele segment terecht te komen. Hoe neutraal en nauwkeurig de STUDIO 5X in de praktijk werkelijk klinkt, zal uiteindelijk uit een uitgebreide luistersessie moeten blijken. Op papier is het in ieder geval een interessante eerste stap van Teufel in de markt voor actieve studiomonitoren.