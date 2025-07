Met deze Teufel speaker bouw je overal een feestje

Draagbaar, maar geen lichtgewicht

De Rockster Neo is in theorie draagbaar, maar met zijn 17 kilo is het geen speaker die je even onder de arm meeneemt. Gelukkig zit er een stevig geïntegreerd handvat aan beide kanten — een beetje vergelijkbaar zoals bij een bierkrat. Dat maakt hem een stuk draagbaarder en dus ideaal voor tuinfeesten, picknicks, sportvelden of zelfs een geïmproviseerde DJ-avond in een loods. Het is een bakbeest, maar wél eentje die mobiliteit en vermogen combineert op een manier die je zelden ziet.

De accuduur is afhankelijk van hoe je ‘m gebruikt. Zet je het volume half open, dan haal je met gemak zo’n 13 uur speeltijd. Maar zet je hem op vol vermogen, dan moet je eerder denken aan 4 à 5 uur. Opladen gaat via netstroom en duurt een paar uur. Gelukkig kun je ook tijdens het afspelen je telefoon opladen via de ingebouwde powerbankfunctie.

Connectiviteit: degelijk, geen poespas

De Rockster Neo maakt verbinding via Bluetooth 4.0. Geen aptX of andere audiofijnproever-opties, maar de verbinding is stabiel en snel. Ook als je even je telefoon meeneemt naar een andere hoek van de tuin, blijft de muziek soepel doorspelen. Daarnaast is er een AUX-ingang, en kun je zelfs een microfoon of gitaar aansluiten via de 6,3 mm jack. Een handige toevoeging als je een spontane karaokeavond of akoestische set op gang wilt brengen.