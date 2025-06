ROCKSTER NEO: een party speaker met een volume van 130 decibel

Als je dacht dat bluetooth speakers vooral compact en bescheiden zijn, dan heb je de nieuwe ROCKSTER NEO van Teufel nog niet gehoord. Deze Duitse krachtpatser blaast met een piekvolume van 130 decibel elke andere speaker van het veld. En met een robuuste behuizing, verwisselbare accu en IP44-bescherming tegen water en stof is hij klaar voor ieder feestje. Binnen of buiten, thuis of op het strand.

De ROCKSTER NEO is uitgerust met een innovatief coaxiaal luidsprekersysteem: een 300 mm woofer met tweeter in lijn, voor zuivere hoge tonen en diepe bassen, zelfs op hoog volume. Dankzij een breed spreidingspatroon klinkt het overal goed – van woonkamer tot open veld. Via Bluetooth (met AAC en Google Fast Pair) stream je muziek razendsnel, maar je sluit ook moeiteloos een microfoon, instrument of analoge bron aan. Je kunt zelfs verschillende bronnen live mixen — perfect voor karaoke of een mini-optreden.