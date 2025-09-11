Primeur op Schiphol: proef met waterstofvoertuigen in dagelijkse operatie

Schiphol is de eerste grote internationale luchthaven ter wereld die waterstofvoertuigen inzet in de dagelijkse operatie. Met een speciaal sleepvoertuig voor vliegtuigen en een prototype van een Toyota pick-up op waterstof test de luchthaven hoe deze duurzame techniek kan bijdragen aan de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken op de grond.

Waterstof in actie

Tijdens de proef worden de voertuigen gewoon gebruikt in het dagelijks werk. De waterstofvliegtuigtrekker sleept meerdere keren per dag een Boeing 737 van KLM tussen parkeerplaatsen, hangars, taxibanen en gates. De Toyota pick-up wordt ingezet door de Bird Control, het team dat vogels weert van start- en landingsbanen.

Om de voertuigen te voorzien van brandstof heeft Schiphol tijdelijk een eigen waterstoftankstation op het luchthaventerrein. Daarmee kan de luchthaven de tests volledig zelfstandig uitvoeren.

Van experiment naar emissievrije operatie

Royal Schiphol Group wil met de proef in kaart brengen hoe praktisch waterstof in te zetten is: van gebruiksgemak tot actieradius en de integratie in bestaande processen. Eerder testte de luchthaven al succesvol met een Ground Power Unit (GPU) op waterstof, die stilstaande vliegtuigen van stroom kan voorzien zonder uitstoot.

Volgens Esmé Valk, Chief People & Transformation Officer bij Royal Schiphol Group, is waterstof een logische aanvulling op batterij-elektrisch rijden: “We willen pionieren in het verder verduurzamen van de luchtvaart. Waterstof is een veelbelovende aanvulling op batterij-elektrisch rijden. Vooral voor voertuigen die intensief worden ingezet of altijd paraat moeten staan, zoals de Bird Control en de brandweer. Door te testen op het luchthaventerrein verkennen we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een emissievrije grondoperatie. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de luchtkwaliteit van onze medewerkers en de omgeving.”