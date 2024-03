Rolls-Royce Arcadia Droptail: gelukkig hebben we de beelden

Er zijn auto's die zo bijzonder zijn dat je er een boek over kunt schrijven. Maar soms moet je het vooral kort houden, omdat de auto zo mooi is dat je er vooral naar moet kijken. We hebben het over de Rolls-Royce Arcadia Droptail. Misschien is dit wel de mooiste 'Rolls' ooit. Uniek in alles waar het merk voor staat.

Rolls-Royce onthult de Arcadia Droptail

Het meesterwerk is de nieuwste toevoeging aan de exclusieve Coachbuild-collectie, die luxe en vakmanschap naar nieuwe hoogten tilt. Geïnspireerd door het paradijselijke Arcadia uit de Griekse mythologie, belichaamt deze roadster de rust en verfijning van 'Het paradijs op aarde'. Het markeert een mijlpaal als Rolls-Royce's eerste moderne roadster.

Tijdens een intieme ceremonie in Singapore werd dit meesterwerk aan de opdrachtgever gepresenteerd en onderstreept het de exclusiviteit van Rolls-Royce en de band met zijn klanten. Chris Brownridge, CEO van Rolls-Royce Motor Cars, benadrukt dat de Coachbuild-ervaring het summum is van luxe, waar klanten samenwerken met experts om unieke voertuigen te creëren.

Over houtwerk en een exclusief klokje

Het ontwerp is geïnspireerd door moderne en organische architectuur, met een exterieur dat duotoon combineert met een wel heel intrigerende uitstraling. Hoe krijg je het allemaal zo bedacht? Zo volstrekt in evenwicht. Het interieur minstens zo indrukwekkend, met het grootste doorlopende houten gedeelte (8.000 uur handwerk) ooit gezien in een Rolls-Royce en een complexe klok die vakmanschap en erfenis symboliseert. Voor de liefhebbers van dure uurwerkjes: dit is het meest complexe ontwerp in de geschiedenis van Rolls-Royce en kostte meer dan vijf maanden om te monteren.



31 miljoen zou nog een koopje zijn

De Arcadia Droptail is de belichaming van extreem op maat gemaakte luxe en dat vertaald naar een tijdloos design. Het is het toonbeeld van puur vakmanschap. Krijg het maar bedacht. Prijs onbekend, maar volgens geruchten is het rond de 31 miljoen dollar. Gelukkig hebben we de beelden.