​Rolls-Royce krijgt financiering voor kernreactor op de maan

We kennen Rolls-Royce vooral van de auto’s, maar de fabrikant wil nu meer gaan doen in de ruimte. Het maakte al vliegtuigmotoren, maar wil nu meer. Heel veel meer: het wil een kernreactor bouwen op de maan. Het klinkt nogal rigoureus, als een soort gek cowboyverhaal, maar niets is minder waar: het heeft zelfs de aanbesteding gewonnen. Het ontvangt 3,3 miljoen euro van de UK Space Agency om dit project financieel te ondersteunen.

James Bond

Een Brits bedrijf dat een kernreactor bouwt op de maan. Is dat niet al een keer in een James Bond-film voorgekomen? Moonraker bijvoorbeeld? Ongetwijfeld zijn er veel soortgelijke situaties geweest in 007, maar dan waarschijnlijk een stuk minder goedbedoeld. Rolls-Royce gaat niet een soort Borssele II neerzetten op de maan: het gaat voor een kleine reactor met als doel om mensen op de maan van energie te voorzien.

Dat is erg belangrijk als we permanent op de maan willen gaan wonen. We moeten er immers vanalles maken en bouwen en daarvoor is energie nodig. Het is nu aan het bekende automerk om een eerste prototype te maken van de microreactor. Er is natuurlijk ook wel gedacht aan andere varianten van energieopwekking, maar we weten allemaal hoe dat mis kan gaan: op Mars staan allerlei niet-werkende rovers omdat ze stof op hun zonnepanelen hebben en de zon ze dus niet meer van energie kan voorzien, naast dat er soms ook lange periodes in het donker zijn. Wind is er niet op de maan, dus aan een windmolen heb je ook weinig. En water, nou ja, dat weten we ook: kortom, we komen niet ver op basis van de natuurlijke manieren van energieopwekking die we kennen.