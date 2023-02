​Nokia hoopt dit jaar 4G op de maan te krijgen

In een wereld waarin je tegenwoordig zelfs in het vliegtuig niet offline hoeft te zijn, vraag je je af of we straks maar een trip naar de maan moeten boeken om even niet omringd te zijn met wifi. Nou, dan moet je snel zijn: Nokia hoopt dit jaar nog 4G op de maan te krijgen. Het was eigenlijk de bedoeling om dit eind vorig jaar al te doen, dus een planning van ‘ergens in 2023’ is zo gek nog niet.

Nokia en NASA

Nokia heeft het project jaren geleden opgestart in combinatie met geld van NASA. Het is een eer voor Nokia om dit te kunnen doen: waar het bedrijf in telefoons al jaren niet meer zo groot is, is het qua connectiviteit wel goed bezig. De maan kan hopelijk dit jaar nog genieten van 4G. Niet te lang: het materiaal is waarschijnlijk niet bestand tegen de schaduwmomenten van de maan, wanneer het al gauw -100 graden celsius is. De verwachting is dan ook dat de maan straks twee weken LTE/4G heeft: dan zet de ‘nacht’ in en is het waarschijnlijk over met de pret.

Dat netwerk moet er met een Falcon 9 van SpaceX naartoe worden gebracht en dat betekent dat de kleine 10 kilogram wegende rover (gemaakt door Intuitive Machines) goed stevig moet worden gemaakt om alle trillingen van de lancering en de reis aan te kunnen. Het apparaat is ongeveer zo groot als een poppenhuis en het is een vreemde gedachte dat zo’n klein voertuigje zoveel innovatie naar de maan zal brengen. Hoewel, is 4G niet een beetje ouderwets? Waarschijnlijk is er niet voor 5G gekozen omdat het netwerk niet zo heel stabiel was toen dit project vele jaren geleden werd opgestart.