Snelste EV ter wereld is een Rolls Royce

Ooit maakte Charles Lindbergh zich onsterfelijk door als eerste de Atlantische Oceaan over te vliegen in een gemodificeerde Ryan M-2 propellervliegtuig met de doopnaam Spirit of St. Louis. Dat was het eerste dat in mijn opkwam toen ik dit verhaal van Rolls Royce las. De maker van peperdure auto’s en vliegtuigmotoren heeft onlangs een elektrisch vliegtuig ontwikkeld waarmee het bedrijf het snelheidsrecord voor EV’s gebroken heeft. De ‘Spirit of Innovation’ – daar is de link met Lindbergh – bereikte tijdens de recordvlucht een maximum snelheid van 623 kilometer per uur.

Een EV met 400 kW

Het toestel werd tijdens de recordvlucht aangedreven door een elektrisch motor van 400 kW. Volgens Rolls Royce de krachtigste EV-aandrijflijn die ooit in de lucht- en ruimtevaart ontwikkeld is. Daarvoor werkte het bedrijf samen met Electroflight, een specialist in energieopslag in de luchtvaart en YASA, een leverancier van aandrijflijnen voor auto's. De 700 volt elektrische motor van het toestel wordt ‘gevoed’ door een accu met 6480 cellen. Die leveren voldoende vermogen om 7500 smartphones op te laden.

Tijdens de recordvluchten werd niet alleen het absolute snelheidsrecord gebroken. De ‘Spriti of Innovation’ brak ook de wereldrecords voor de hoogste gemiddelde snelheid met een elektrisch voertuig over een traject van drie en van vijftien kilometer. Tijdens de recordvluchten haalde het toestel een gemiddelde snelheid van 555,9 km/h over een traject van drie kilometer en 532,1 km/h over vijftien kilometer. Daarmee werden de oude records met respectievelijk 213 en 292,8 kilometer per uur gebroken. Tot slot wist de ‘Spirit of Innovation’ ook het record voor de snelste klim naar 3000 meter te verbreken. Hij had daar 202 seconden voor nodig en was daarmee 60 seconden sneller dan het oude records.