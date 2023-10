​De nieuwe Ray-Ban Meta-bril heeft toch het Google Glass-stigma

Ze worden nu al ‘glassholes’ genoemd, mensen die de nieuwe Ray-Ban Meta-bril hebben aangeschaft. Best gek eigenlijk, want toen de Ray-Ban Stories-bril uitkwam, hebben we niemand dat horen zeggen. Dat verbaasde ons toen ook enigszins: de geuzennaam stamt uit de tijd van Google Glass, waarvan mensen het maar creepy vonden dat het apparaat camera’s had die je dan stiekem konden filmen. Of je nu kijkt naar de Ray-Ban Stories -bril van een aantal jaar geleden of die van nu: beide brillen zijn ook voorzien van camera’s. Een koosnaam lijkt het nu ook niet te zijn, want de bril zou aardig wat te wensen overlaten.

Ray-Ban Meta-bril

Wat kan de bril nou precies? Voordat we duiken in wat er niet zo lekker zou lopen met de nieuwe gadget, is het handig om te weten met wat voor een apparaat we te maken hebben. Eigenlijk is het een zonnebril voor influencers. Het is een gewone bekende Ray-Ban zoals je het zonnebrillenmerk kent, maar dan zitten er camera’s en microfoons in. Die camera’s maken het mogen om video’s op te nemen en foto’s te maken, terwijl je met de microfoon telefoongesprekken kunt voeren en de nieuwe slimme assistent van Meta kunt oproepen door ‘Hey Meta’ te zeggen.

Het apparaat wordt zeer positief ontvangen: mensen vinden hem stijlvol, zijn te spreken over de speaker en kunnen ook het handsfree fotograferen erg waarderen. In tegenstelling tot de eerdere variant kun je hier ook mee livestreamen, wat ook wel weer spannend is: wat als je dat per ongeluk doet? Op zich gaat het apparaat niet zomaar live, maar heel veel drempels schijnen er nu ook alweer niet te zijn. En ja, live is live natuurlijk. Maar goed, dat is ook wat mensen soms willen: snel live om iets aan de rest van de wereld te laten zien in het moment dat het gebeurt.