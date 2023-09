​Meta en Ray-ban komen met hun nieuwe 'Google Glass'

Meta en Ray-ban hebben vaker samengewerkt aan brillen om content te maken en nu doen ze dat weer. Waar Google Glass tien jaar geleden te ver voor zijn tijd was, wordt er nu eigenlijk helemaal niet meer zo raar opgekeken van camera’s in een montuur. Immers is iedereen de hele dag bezig met zijn telefoon en daar zit ook een camera op. Maar, wat kan die nieuwe slimme bril van Meta en Ray-ban eigenlijk nog meer?

In 2021 verscheen Meta Stories. Eigenlijk op een wat onhandig moment: we zaten toen nog volop in de coronatijd en er was niet heel veel interessants om te filmen. Hij ging wel 300.000 keer over de toonbank, maar een op de tien gebruikers deed er ook echt wat mee. Nu is dat anders en we begrijpen dan ook wel dat Meta en Ray-ban de handen weer ineen slaan voor een nieuwe variant.

Techjournalist Janko Roettgers ontdekte dat er informatie over de nieuwe gadget bij de Amerikaanse communicatie-toezichthouder FCC staat. Hij laat weten dat het gaat om een slimme bril van Luxottica Group, wat het moederbedrijf is van het beroemde zonnebrillenmerk. Het apparaat kan als het goed is meer dan de eerste variant. Je kunt er namelijk ook mee livestreamen en de speakers kunnen je de reacties van mensen hardop laten horen. De vorige bril kon alleen foto’s, video’s en geluid opnemen. De luidsprekers waren toen ook al aanwezig.

Meta Connect

Die nieuwe versie zou bovendien een aanzienlijk langere batterijduur hebben, wat een grote plus is aangezien dat een van de redenen was dat mensen geen enorme fans waren van de oude. Ook is de cameratechnologie inmiddels iets verder en er wordt dan ook verwacht dat ook de camerakwaliteit omhoog gaat. De vraag is of dat ook iets betekent voor de prijs: gaat die dan ook omhoog? Dat is allemaal nog niet bekend, net als dat het nog niet duidelijk is wanneer deze nieuwe gadget wordt aangekondigd of gelanceerd.

We kunnen wel een gokje wagen: waarschijnlijk rond 27, 28 september, wanneer Meta zijn jaarlijkse Connect-evenement houdt. Hopelijk horen we dan ook wat meer over het metaverse, want dat is jaren geleden ook tijdens Connect aangekondigd. We verwachten echter dat het vooral over VR zal gaan, aangezien Meta verschillende Virtual Reality-brillen in de maak heeft. Zuckerberg heeft zelfs al gezegd dat de VR-bril de nieuwe smartphone moet worden.