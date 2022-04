Meta opent binnenkort haar eerste fysieke ‘experience store’

Gadget fabrikanten doen het al jaren. Ze openen eigen winkels, zogenaamde experience stores, om klanten die tegenwoordig vrijwel alles online (moeten) kopen, toch de mogelijkheid te geven producten fysiek aan te raken en uit te proberen. Meta, bekend van facebook, gaat nu ook zo’n eigen winkel openen. Nee, niet zodat je er kunt facebook’en of whatsapp’en, maar om de fysieke producten van het bedrijf te proberen, testen én kopen.

Meta Store met fysieke en virtuele demo’s

De deuren van de Meta Store, zoals de winkel heel toepasselijk – en weinig creatief – gaat heten, openen op 9 mei a.s. op de Meta campus in Burlingame, Californië. Behalve het vasthouden en uitproberen van producten zoals de VR-brillen, beschikt de winkel ook over een Quest 2 demo en de mogelijkheid via videogesprekken contact te leggen met winkelmedewerkers. Daarnaast kunnen bezoekers ook ontdekken hoe Ray-Ban Stories hen kunne helpen aanwezig te blijven in de wereld om hun heen.

De Meta Store beschikt ook over een interactieve Quest 2-displaywand. Daar kunnen bezoekers hardware, accessoires en de beschikbare content proeven. In de Quest 2-demoruimte, kunnen games zoals Beat Saber, GOLF+, Real VR Fishing of Supernatural op een kamerbreed gebogen LED-scherm gespeeld worden. Dat scherm geeft bezoekers een indruk van hoe deze games er uit zien wanneer je een VR-headset opzet.