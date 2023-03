RIP Google Glass: de gadget is dood, alweer

Google Glass was een uitvinding die de wereld op zijn grondvesten deed schudden. We hadden in science fiction-series natuurlijk al gezien dat er zulke technologie kon worden bedacht, maar dat het ook echt bestond en werkte, dat was voor velen een brug te ver. Of eigenlijk, die camera, die heeft ervoor gezorgd dat Google Glass nooit zo groot is geworden als het had kunnen zijn. Wie dacht dat Google hier nog wel van kon herstellen en anno 2023 met een bril had kunnen komen die beter werd geaccepteerd, die heeft het mis. Google stopt met de verkoop én ontwikkeling van Google Glass.

Toch leek er wel hoop te zijn voor de bril, want in 2017 besloot Google hem meer in te steken op een zakelijk publiek. Dat leek wel een goede opstap voor een consumentenversie, maar dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Hoewel, Google heeft het zes jaar volgehouden, maar nu kondigt het toch echt het einde van dit tijdperk aan . Heb je een Google Glass in je bezit, dan wordt die nog tot september ondersteund en dan is het klaar. Vrij kort op de korrel, maar tegelijkertijd weet je bij een uitvinding als Google Glass dat zoiets wel op de hoek kan komen kijken.

Google Glass kwam in 2014 op de markt, maar de verkoop werd in 2015 alweer stilgelegd. Mensen die er wel een hadden weten te bemachtigen, kregen het stempel ‘glassholes’, wat vooral te maken had met twee dingen. Enerzijds vonden mensen het wat asociaal om ondertussen vanalles op die bril te doen terwijl je met ze sprak, anderzijds waren mensen er niet zo blij mee dat ze zonder hun toestemming werden gefilmd. Misschien was Google Glass te vroeg voor zijn tijd (inmiddels heb je de van camera’s voorziene Spectacles van Snapchat en een slimme Ray Ban-bril van Facebook waarover je nooit iemand hoort klagen).

Google Lens

Google zegt er verder niet heel veel over. Er is alleen te lezen: “Bedankt voor meer dan tien jaar innovatie en partnerschap. Vanaf 15 maart 2023 verkopen we geen Glass Enterprise Edition meer. We blijven Glass Enterprise Edition ondersteunen tot 15 september 2023.” Waarschijnlijk heb je er weinig last van, want in Nederland zie je ze zelden. Het zijn ook geen goedkopere apparaten: Google Glass kostte bij introductie in 2014 1.500 dollar. Wetende hoe vaak mensen hun brillen kwijtraken of stukmaken, is dat een flink bedrag.

Google Glass als hardware is dus niet meer. Daarvoor kan een grafsteen worden gemaakt op het Google-kerkhof. Maar dat wil niet zeggen dat we niets aan deze uitvinding hebben gehad. Veel mogelijkheden die je kunt vinden binnen de handige app Google Lens komen voort uit Google Glass. We kijken er dus liever op die manier naar: Glass leeft voort in Lens. Het mag dan geen bril zijn die je opzet, met Lens kijk je ook door ‘een glaasje’ waarmee je extra informatie krijgt over het object waar je naar kijkt. Recent heeft Google nog allerlei nieuwe foefjes voor Google Lens aangekondigd, en dat zal het de komende jaren mede dankzij AI nog veelvuldig blijven doen.