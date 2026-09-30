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Livegrid aura

Geen onderhoud nodig: dit is een retro-aquarium voor aan de muur

GadgetsdoorLaura Jenny
Een aquarium in leven houden is niet makkelijk. Dan is er weer iets met de waterkwaliteit en wordt alles overgenomen door algen: dan eet de ene vis je kleine, nieuwe garnalen op: er gebeurt veel in een aquarium en het kan flink wat werk kosten. Daar heb je misschien geen zin in, of dat wil je die arme diertjes niet aandoen. Geen probleem: Kickstarter heeft nu een project dat echt iets is voor mensen die wel iets leuks willen om naar te kijken maar niet per se verantwoordelijk willen zijn voor echt leven: Livegrid Aura.

Livegrid Aura

Het idee is niet dat je gewoon een scherm met dikke pixels aanzet: nee nee, dit is echt een soort aquarium dat reageert als je ervoor beweegt, maar dat ook een soort 'entiteiten' beat: en soort virtuele dieren die van klein opgroeien naar grotere dieren. Daarnaast wordt hij ook kleurrijker als het warmer is in huis en wat fletser als het kouder is. De vochtigheid in de lucht bepaalt bovendien hoe planten groeien in het digitale aquarium. Zo is het dus toch nog een soort levend iets op je muur.
Er zit tegenwoordig ook een speaker in het aquarium, zodat hij nog meer klinkt als een aquarium. Het is hierop geinspireerd:
Deze bijzondere 'muurdecoratie', al klinkt dat eigenlijk wat oneerbiedig voor wat het allemaal doet, kost 379 euro om als early bird te backen op Kickstarter. Bekijk het project op Kickstarter.

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