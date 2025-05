Een gadget voor F1-fans: het circuit van Zandvoort in LED

Heb je een Formule 1-fan in je leven, dan is dit misschien wel een gadget die je leuk cadeau kunt doen. Zeker als diegene ook nog een beetje nerdy is, want dit cadeau kun je zelf programmeren. Het is het circuit van Zandvoort van boven, waarbij je met led ofwel het hele circuit kunt laten oplichten, of een deel van de race kunt laten naspelen met gekleurde leds die dan de verschillende coureurs voorstellen.

Ledsrace circuit van Zandvoort

Het is een uitvinding van Ledsrace, een Nederlands initiatief dat voor 85 euro een starterkit aanbiedt, die dan vanaf augustus 2025 wordt geleverd. De mensen van Ledsrace bieden je de Github van Ledsrace en een in Rust geprogrammeerd systeem waarmee je het Noord-Hollandse circuit volledig tot leven kunt laten komen.

Er is zelfs een limited edition die niet blauw is, maar paars. Wel betaal je daar flink extra voor: het kost 249 euro in totaal. Blauw is een stuk goedkoper en zeker bij zo’n nieuw bedrijf op Kickstarter waarschijnlijk een veiligere keuze. Het is jammer dat de F1 straks verdwijnt uit Zandvoort, maar zo kun je bepaalde favoriete racemomenten op een coole manier vereeuwigen aan de muur.

Bekijk Ledsrace op Kickstarter.