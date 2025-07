Avelo: deze slimme hardloopschoenen coachen je naar die kilometers

“Goedemorgen Jeroen, het is vandaag wat koud, laten we zorgen voor een extra stevige warm-up om je spieren goed warm te krijgen.” Je hardloopschoenen kunnen dat zomaar tegen je zeggen. Schoenen die ook meteen meten hoe hard je neerkomt, hoe zeer je omhoog gaat en je helpen te trainen naar een bepaald doel. Op Kickstarter vind je nu Avelo, slimme hardloopschoenen.

Slimme hardloopschoenen

Ze bevatten een coach die je dankzij AI op heel natuurlijke wijze toespreekt. Je kunt trainen tot 5 kilometer, je kunt van 5 tot 10 kilometer trainen en meer met deze slimme hardloopschoenen. Ze zijn gemaakt door mensen die ooit designers waren bij Nike en ze zien er subtiel uit. Je hebt een realtime coach bij je, maar je hoeft ze niet op te laden.

Er zitten trackers in die bijhouden hoe je stapt en of je de training een beetje aankunt. Het kan er zelfs rekening mee houden als je net een zware run hebt gedaan. Je hoeft je schoenen nooit op te laden, maar tegelijkertijd hoef je niet per se je telefoon mee te nemen wanneer je gaat rennen.

Je kunt wel een smartwatch dragen, maar die kan veel hardloopspecifieke zaken niet meten. Deze slimme hardloopschoenen zijn juist gemaakt om wel te helpen met hardlopen, vooral met behulp van die gepersonaliseerde coach die je realtime motiveert en helpt.

Avelo op Kickstarter

Wil je deze schoenen? Het is een Kickstarter-project, dus het is niet met 100 procent zekerheid gezegd dat ze ook komen, maar veel van dit soort crowdsourcing-projecten gaan gewoon door. In ieder geval heeft Avelo al heel veel geld opgehaald(120.737 euro van het doel van 16.963 euro) en is het ook nog een Kickstarter-favo gemarkeerd, dus veel mensen zijn al in zee met deze schoenenmaker. De Avelo Supertrainers kosten 169 euro en worden in april 2026 verwacht. Bekijk ze op Kickstarter.