Hardlopen met muziek: Strava heeft eindelijk Spotify-integratie

We hadden niet verwacht dat het ooit nog zou komen, en mensen die Strava niet gebruiken hadden misschien nooit gedacht dat het er niet inzat, maar eindelijk is het zover: Spotify-integratie wordt toegevoegd aan Strava. Het is erg laat, maar Strava is nog steeds een heel populaire app voor hardlopen, wandelen en fietsen, dus het is alsnog een zeer welkome toevoeging.

Strava x Spotify

Strava bestaat al sinds 2009 en Spotify sinds oktober 2008, dus je zou denken dat de twee elkaar wel wat eerder zouden vinden. Strava is een online sociaal netwerk uit de Verenigde Staten waarin je het rondje kunt bijhouden dat je hebt gerend, gewandeld of gefietst. Dat plaats je vervolgens dan op andere social media -als je dat wil- om even op te scheppen, te laten zien dat je in een gekke vorm hebt gerend of gewoon om een stok achter de deur voor jezelf te hebben. Spotify is een muziekstreamingdienst die wel steeds meer op een social medium probeert te lijken.

Je kon de apps altijd wel los van elkaar gebruiken: dan zette je op Spotify een nummer aan en vervolgens startte je dan in Strava je rondje. Maar nu kun je je favorieten van Spotify direct uit dat scherm waarop je rondje wordt vastgelegd aanzetten. Dat scheelt weer een handeling. Je zou denken dat dit alleen voor Premium-accounts is, maar dat is niet het geval. Sterker nog: je hebt er helemaal geen abonnement op Spotify of Strava voor nodig om er gebruik van te kunnen maken.