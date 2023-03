Stream On 2023: Spotify onthult nieuwe home feed​

Spotify’s home feed heeft een compleet nieuwe look gekregen. Deze bevat visuele previews waar de gebruiker doorheen kan scrollen om nieuwe muziek en podcasts te ontdekken. Daarbij kan interessante content in één klik worden toegevoegd aan persoonlijke afspeellijsten. Naast de nieuwe interface, die de komende weken wereldwijd in fases wordt uitgerold, kondigde de streamingdienst tientallen nieuwe features aan.

Spotify presenteerde woensdagavond een gloednieuwe interface en tientallen nieuwe features tijdens hun tweede Stream On-evenement. Honderden makers en artiesten, zoals Ed Sheeran, The Jonas Brothers en Jennifer Lopez, waren in het Arts District in Los Angeles en via een livestream aanwezig tijdens een avond vol aankondigingen, inspirerende verhalen en demonstraties van nieuwe tools en features.

Spotify in Nederland

Hieronder 6 highlights voor Spotify-gebruikers en artiesten in Nederland:

1. Met de Smart Shuffle knop voeg je nieuwe muziek toe aan een bestaande persoonlijke playlist. Deze nieuwe functie blaast nieuw leven in oude playlists met gepersonaliseerde aanbevelingen die perfect aansluiten op jouw muzieksmaak.

2. Net als bij muziek is er nu Autoplay voor podcasts: wanneer een podcast is afgelopen, begint er automatisch een andere aflevering die aansluit op jouw luistervoorkeuren.

3. Met Spotify Clips kunnen artiesten video’s van maximaal 30 seconden aan hun profiel- en albumpagina’s toevoegen.

4. Met Countdown-pagina’s kunnen gebruikers een aangekondigd album voor de release opslaan, exclusieve video’s bekijken, merchandise vooruitbestellen, tracklijsten bekijken en een timer af laten tellen naar een nieuwe release.

5. Via Concert- en Merch Discovery blijven concertgangers op de hoogte van de toekomstige shows van hun favoriete artiesten. Met de nieuwe ‘geïnteresseerd-knop’ voeg je het concert toe aan je persoonlijke ‘live-events feed’.

6. Spotify heeft het Fans First-programma uitgebreid, waardoor meer artiesten aan het programma kunnen deelnemen. Toegewijde fans ontvangen via dit programma meldingen die hen speciale toegang geeft tot de voorverkoop van concerten en exclusieve merchandise.

En verder:

DC Comics

De streamingdienst brengt samen met DC Comics een nieuwe podcastserie uit. De podcast is ontwikkeld onder leiding van scenarioschrijver David S. Goyer.

Spotify voor Podcasters

Ook de tool Spotify for Podcasters is vernieuwd. Het nieuwe platform biedt makers een one-stop shop voor het maken, beheren en het uitbreiden van podcasts. De tool geeft een bredere beschikbaarheid van functies als video-podcasting, interactieve afleveringen en podcast-abonnementen. Daarnaast wordt binnenkort Megaphone geïntegreerd in Spotify for Podcasters.

Loud & Clear Music Royalties Report

Spotify onthulde tijdens Stream On ook hun jaarlijkse Loud & Clear rapport. Daaruit blijkt dat het aantal artiesten dat zowel meer dan $1 miljoen als meer dan $10.000 via het platform verdient in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Bijna 70% van elke dollar die het muziekplatform verdient met muziek, wordt teruggegeven aan de industrie. Sinds de oprichting heeft Spotify bijna 40 miljard uitbetaald aan de muziekeigenaren.

Een overzicht van alle aankondigingen is te vinden op: Spotify’s For the Record of bekijk een herhaling van de livestream via onderstaande video.