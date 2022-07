Na podcasts wil Spotify nu meer met video

Videopodcasts waren er al in Engelssprekende landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, maar nu zijn ze er straks ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Brazilië en Mexico. Ergens wel spijtig dat de Engelstalige videopodcasts niet in Nederland beschikbaar zijn: we zijn immers een vrij welbespraakt land als het gaat om de Engelse taal. Spotify , lees je mee?

Spotify wil zijn wereldwijde aanwezigheid op het gebied van podcasts in het algemeen uit te breiden, dus het is te hopen dat het dat uiteindelijk ook in Nederland zal doen. Het heeft wel alvast wat nieuwe podcast-afspeellijsten aangekondigd in Japan, de Filippijnen en Argentinië. Maar het moet ook keihard concurreren met YouTube, dat ook veelvuldig wordt gebruikt om (video)podcasts te bekijken of te beluisteren. Door Spotify vervagen de lijnen tussen luisterpodcasts en kijkpodcasts steeds meer, al heeft ook YouTube hier zeker een aandeel in.

Niet alleen luisteren, maar ook kijken

Misschien denk je: een videopodcast, wat is dat? Je moet het een beetje zien zoals bijvoorbeeld radiozenders die een camera in de studio hebben hangen. Het is namelijk niet per se zo dat je er een hele soort van film bij moet maken. Mensen vinden het vaak gewoon fijn om te zien wie er spreekt. Het idee is dat je dan een beetje beeld hebt bij wat iemand wil vertellen: je kunt liplezen, je ziet de mimiek, en ja, als iemand toch iets wil laten zien van een product, dan kun je ook dat zien in plaats van dat je je zelf een voorstelling moet maken van wat het dan toch kan zijn.

Heel handig, omdat je de keuze hebt: vind je audio prima, dan laat je het daarbij, laat je je volledig meeslepen door de podcast, dan kijk je ook mee. Maar ja, nog niet in Nederland dus. Hopelijk hebben we meer geluk als Spotify straks met triviaspelletjes komt, want het heeft het platform Heardle gekocht. Het klinkt als Wordle, maar het gaat vooral om muziek. Het is voor het eerst dat Spotify iets met games gaat doen. Gaat het Netflix achterna? Het is in ieder geval klaar om te concurreren, zo blijkt wel. Of dat nu met de grootste streamingdienst ter wereld is, of één van de grootste videoplatforms.