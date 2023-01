Strava lijft 3D kaartenbouwer Fatmap in

Strava is een van de bekendste apps en social community platform voor activiteiten-tracking. De app is vooral geliefd bij zowel recreatieve als professionele fietsers, wandelaars, hardlopers en hikers. Met de overname van Fatmap krijgt Strava nu toegang tot een toolkit met 3D-kaarten die specifiek ontwikkeld zijn voor buitensporters. Fatmap onderscheidt zich van Google Maps doordat de kaarten dus specifiek ontwikkeld zijn, en over gedetailleerde informatie beschikken van wegen, paden en andere routes die voor hun doelgroep belangrijk zijn.

De Google Maps voor buitensporters

Strava en Fatmap willen met deze overname een gooi doen om de ‘Google Maps’ voor buitensporters te worden. Voordat de vruchten van de samenwerking tussen Strava en Fatmap in de praktijk, binnen de Strava-app en het platform, zichtbaar zijn, duurt het nog wel even.

Daarvoor wordt de komende maanden door een speciaal daarvoor in het leven geroepen team hard gewerkt aan de integratie van Fatmap in Strava. Het doel is vooralsnog om de integratie van het 3D-kaartenplatform rond de zomer van dit jaar (2023) te kunnen afronden. Op korte termijn wordt wel al een single-sign-on loginfunctie gelanceerd zodat klanten van de beide platformen deze kunnen gebruiken zonder apart op de twee platformen te moeten inloggen.