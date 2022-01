​Strava: Goed nieuws voor hardlopers die naar de wc moeten

Ben je aan je goede voornemens aan het werken, moet je je hardlooprondje afbreken omdat je echt naar de wc moet. Waar er eentje is? Dat is vaak maar moeilijk te vinden, dus keren veel hardlopers weer naar huis. Strava komt met een oplossing: Points of Interest.

Strava

Het leven is druk, je gaat hardlopen omdat dat de sport is met de minste poespas, maar als je net tien minuten onderweg bent, besef je dat je net voordat je begon te rennen nog een flinke mok thee achterover hebt gegooid. Wildplassen is geen optie, maar ophouden soms ook niet. Laat staan dat helemaal naar huis rennen tot de mogelijkheden behoort. Je hebt dan een wc nodig. Hoewel er zeker apps zijn die je daarmee kunnen helpen, is het net even handiger om dat in je hardloop-app te hebben, want die heb je toch al voor je. En de nood is hoog.

De nieuwe optie van de sport-app helpt je om tijdens je fietstocht of je hardloopronde belangrijke punten te vinden, zoals een plek waar je bij hoge nood even naartoe kunt zodat je daarna weer met een gerust hart verder kunt sporten. Het gaat echter verder dan alleen toiletten. Een ander veelvoorkomend probleem tijdens sporten is dat je soms juist heel veel dorst hebt. Strava heeft waterfonteintjes ook toegevoegd aan de ‘Points of Interest’. Iets wat vooral bij sporten in het buitenland erg handig kan zijn, want in het dichtbevolkte en niet altijd verzengend hete Nederland hebben we niet heel veel fonteintjes.