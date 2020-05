Voor het leukste van Strava moet je nu gaan betalen

Wie veel sport - hardlopen en/of fietsen - gebruikt Strava. Het is het sociale medium voor sportievelingen. Een app waarin je je prestaties kunt bijhouden, trainingen van jezelf en van anderen kunt zien en doelen kunt stellen. Lange tijd waren de basisfuncties van de app gewoon gratis en wie meer wilde kon een premium account afsluiten. Maar nu heeft Strava bedacht dat het verdienmodel er toch iets anders uit moet komen te zien, en heeft aangekondigd dat een aantal van de basisopties ook niet langer gratis zullen zijn. Maar laten dat nu net de leukste functies zijn.

In februari van dit jaar liet Strava weten dat er wereldwijd inmiddels 50 miljoen atleten zijn die de app gebruiken. Ongetwijfeld zullen er de afgelopen maanden een hoop nieuwe Strava-gebruikers bij zijn gekomen want het is nog nooit zo druk geweest op de weg en in de bossen met hardlopers en fietsers als sinds het coronavirus. In het afgelopen jaar werden er maar liefst drie miljard activiteiten geüpload en dat zijn er heel wat. Het succes van het sportieve sociale medium is dus wel duidelijk. Maar een deel van de gebruikers zal ongetwijfeld niet blij worden van de aangekondigde veranderingen.

De klassementen verdwijnen

Eén van de leukste dingen aan Strava is de klassementen van segmenten. Wie is de snelste op een bepaalde route? Leuk daarin is dat veel topsporters de app ook gebruiken en dan kun je meteen zien hoe jij ten opzichte van 'het echte werk' presteert. Binnen een fanatieke loopgroep als bij mijn atletiekvereniging overigens een zeer geliefde functie, maar straks kun je alleen nog maar de top 10 zien. Wil je het complete overzicht dan moet je gaan betalen. Dat kost niet de hoofdprijs hoor, maar je moet er wel maandelijks vijf euro voor over hebben. En dat voor een stukje informatie dat jarenlang gratis was, is toch jammer. Want de segmenten waren eerlijk gezegd toch wel het leukste aan Strava.

Ook het uitstippelen van een route - wat vooral voor fietsers heel handig is - wordt een betaalde functie. Net als de analyse van prestaties van identieke trainingen: wanneer je vandaag hetzelfde rondje loopt als een jaar geleden, kun je zien hoe je nu presteert.

Volgens de mensen van Strava worden deze functies achter een betaalmuur gestopt omdat ze "complex en duur in onderhoud" zouden zijn. En natuurlijk moeten deze mensen ook geld verdienen, dus zo verrassend zijn de updates ook weer niet. Al jaren wordt de gratis gebruikers iedere keer dat ze de app openen verleid om een premium abonnement te nemen en dat wordt met deze veranderingen natuurlijk wel interessanter. Maar of mensen dat ook echt massaal gaan doen? Ik weet het zo net nog niet.