Deze gratis apps zijn (weer) populair in crisistijd

In deze crisistijd zien we dat bepaalde categorieën apps ineens heel populair zijn. Natuurlijk zijn we massaal aan het videobellen via Houseparty, Zoom en Microsoft Teams. En omdat de sportscholen dicht zijn downloaden we apps om toch thuis een workout te kunnen doen. We namen een kijkje in de App Store en Google Play Store. Dit zijn populaire apps tijdens de coronacrisis!

Wordfeud

Wordfeud is aan een revival bezig. Het woordspelletje was een jaar of 7 geleden al razend populair en nu weer helemaal terug. Wedden dat je vader, moeder, tante en oma het nog steeds gebruiken en je er nu ook andere vrienden en familie vindt? Waarschijnlijk ben je in no-time weer verslaafd dus zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.....

Streamingdiensten: Netflix, Videoland en Disney+

Natuurlijk zijn alle streamingsdiensten nu populairder dan ooit. We kijken massaal films en series. Verschillende aanbieders hebben al acties lopen, waarmee je de eerste 14 of 30 dagen gratis kijkt. Hoewel Netflix, Videoland en Disney+ het meest populair zijn, moeten we HBO en Amazon Prime Video niet vergeten. Deze services zijn in ons land aan de markt aan het timmeren en hebben een aantrekkelijk aanbod.