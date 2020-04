DutchCowboys' Good News Friday: gratis HBO, Casa de Papel s4, 3D dieren van Google

Het is weer vrijdag en zeker nu we weten dat we nog wel een paar weken huisgebonden zijn, is het tijd voor wat goed nieuws. Wat vermaak voor al die uren thuis, wat positief nieuws over de wereld en meer. Je krijgt het geserveerd in een verse DutchCowboys' Good News Friday. Enjoy! Een deel van het HBO-aanbod wordt gratis We hopen dat het ook in Nederland geldt, maar HBO gaat ongeveer 500 uur aan series en films gratis beschikbaar maken. Zo blijft iedereen die in quarantaine zit goed vermaakt, want het betekent dat je onder andere kunt genieten van alle seizoenen The Sopranos en films als The Lego Movie 2 en Detective Pikachu. Helaas behoort Game of Thrones in deze bittere tijden niet tot de mogelijkheden, maar wel The Wire, een must-see crimi. Als het inderdaad ook voor Nederland geldt, dan kun je het vanaf vandaag gratis bekijken in de HBO Now- en HBO Go-apps.

Heel seizoen 4 van La Casa de Papel op Netflix Het was lang wachten voor El Profesor en zijn handlangers weer terugkwamen, maar eindelijk kunnen we zien met welke heist het gezelschap nu weer wegkomt. Of semi-wegkomt, want de trailer voorspelde niet per se op alle gebieden evenveel goeds. Het vierde seizoen van de Spaanse serie, bekend van de Dali-maskers en rode overalls, is vanaf vandaag in zijn geheel op Netflix te bekijken. Yep, alle 8 afleveringen komen in één keer online. Veel plezier!

Deadpool komt vandaag naar Fortnite Het is vaker voorgekomen dat superhelden naar Fortnite kwamen, maar nu is het eindelijk de beurt aan Deadpool. Vanaf ergens vandaag is hij in het spel te vinden, al is het nog onduidelijk in welke hoedanigheid. Wordt hij slechts een skin, krijgt hij een heel nieuwe modus in het spel? Het feit dat de hints naar Deadpool in het menu verstopt waren, impliceren dat hij meer zal zijn dan slechts een skin. Bovendien heeft het Twitter-account van Deadpool een foto geplaatst met een boot en taco’s. Zo extreem als het zwarte gat zal het niet worden, maar Deadpool is over het algemeen een super’held’ met streken, dus we zijn benieuwd wat hij met onze geliefde Fortnitewereld gaat doen.

Starting tomorrow, I’M crashing this party. There’ll be music, tacos, and a whole lotta Deadpool.



Trust me, you don’t want to miss this. pic.twitter.com/ubrsOFalvf — Deadpool (@Deadpool) April 2, 2020

Elektrische fietsen en stepjes zijn legaal in New York We kunnen het ons hier bijna niet voorstellen, maar er zijn plekken op de wereld waar elektrische fietsen zijn verboden. Tot voor kort was New York zo’n plaats, maar daar komt verandering in. De door taxi’s compleet vastzittende stad kan binnenkort rekenen op aanzienlijk meer elektrische fietsen en stepjes, want deze worden niet langer verboden. Dat is een goed teken voor iedereen die het wat minder breed heeft, want deze vervoersmiddelen zorgen ervoor dat mensen veel meer mobiel zijn. Goed voor het milieu zijn al die stepjes niet per se, en ze zijn ook zeker niet mooi voor het straatbeeld, maar ze zorgen wel voor meer kansen voor mensen die niet elke dag een Uber kunnen bekostigen. Ook voor bezorgers is het prettig: je kunt nu legaal eten bezorgen met een elektrische fiets. Dat is zoveel sneller dan met een gewone fiets. Komt het eten bij de mensen thuis ook nog eens warmer aan.

Spelen met de 3D-dieren van Google Google heeft een hele rits dieren in 3D beschikbaar gemaakt, die je door middel van augmented reality in huis projecteert. Altijd al een wasbeer, egel, leeuw of schildpad als huisdier gewild? Dan kun je nu uitproberen of deze dieren in ieder geval passen in je huis. Er zijn ook minder exotische exemplaren, zoals katten en verschillende hondenrassen, beschikbaar in de zoekmachine. Wat ons betreft staat deze nieuwe functie garant voor urenlang speelplezier, zowel voor kinderen als volwassenen.

Thanks to Google 3D animals... we are all Joe Exotic. pic.twitter.com/zrUaubsEeP — Nicholas Ferroni (@NicholasFerroni) March 29, 2020

Boom Chicago opent op YouTube 'Life is better when you laugh' is het motto van Boom Chicago en daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Deze maand worden er twee van hun beste comedyshows in drie delen live op YouTube uitgezonden. Op 14, 16 en 18 april kun je kijken naar de show Trump Up the Volume, waarin de Amerikaanse politiek centraal staat. Op 21, 23 en 25 april kijk je naar de show Going Steady, over leven, liefde en alles ertussenin. Je kunt Boom Chicago steunen door te kijken naar de shows en een vrijwillige bijdrage te doen voor tickets. Lees meer op de website.

De zolderkamerconcerten van Daan Boom Daan Boom ken je misschien nog van het programma Streetlab. Sinds een paar weken deelt Daan op zijn YouTube-kanaal en via Instagram geniale filmpjes om de quarantaine door te komen onder de noemer 'Zolderkamerconcert'. Feel good-gevoel gegarandeerd. Kijk maar eens naar zijn laatste concert, inclusief windmachine. We zagen op zijn Instagram dat het nummer 'Voor de thuisblijvers' inmiddels op Spotify staat.

Meer content