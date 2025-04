Deze Petal-tuincamera maakt automatisch natuurdocu’s met voice-over

Wat je kunt doen voor meer leven in de tuin

Reden voor Bird Buddie om met Wonder Blocks te komen, maar ook in Nederland zijn er initiatieven, zoals The Pollunators die met Voerdebijbij mensen gratis bloemzaad geven om zo de tuin aantrekkelijker te maken voor bijen. Ook zie je regelmatig bordjes langs de weg dat er niet wordt gemaaid om zo de biodiversiteit op peil te houden. Of eigenlijk: te maken.

Wil je zelf meer doen om de biodiversiteit te vergroten, of vind je het gewoon een leuk idee om meer vlinders en bijen in de tuin te hebben (die je overigens met je smartphone ook heel goed in beeld kunt brengen, al heb je daar wel geduld voor nodig)? Naast kruiden zoals lavendel, tijm en wilde bloemen zoals klaproos en korenbloem, kun je je richten op verschillende soorten planten die het hele seizoen bloeien. Op die manier bied je de bijen zo lang mogelijk stuifmeel. Investeer in een bijenhotel, of maak met een boor in een plak boomstam zelf een bijenhotel. Leg eventueel ook een ondiep schaaltje water neer en zorg voor een wat overwoekerde tuin voor schuilplekken voor de insecten.

