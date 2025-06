ZONE: een van de meest gesteunde Nederlandse tech-gadgets van 2025 op Kickstarter

Wat begon als een frustratie over afleidende timers, groeide uit tot ZONE, een van de meest succesvolle Nederlandse tech-gadgets op Kickstarter in 2025. Deze minimalistische focus-timer is ontworpen door industrieel ontwerper Nyckle Sijtsma van New Things Lab in Delft. De timer biedt een stille, eenvoudige oplossing voor wie met focus en zonder afleiding wil werken. Binnen 99 minuten was het doelbedrag bereikt; nu, een paar weken weken later, heeft ZONE (op moment van schrijven) €170.900 opgehaald van bijna 1.700 backers wereldwijd.

Een timer voor bewuste focus

ZONE is ontworpen voor de moderne werkomgeving, waar intentioneel werken centraal staat. Het apparaat toont alleen minuten, zonder stress van aftellende seconden. Minimalistisch en zonder storende geluiden, biedt ZONE een subtiele manier om te iets te timen. Draai simpelweg de timer naar de gewenste zijde en het startblok begint. Het apparaat heeft vier zijden, elk met een zelf in te stellen tijdsblok, hetgeen het dus ook voor verschillende workflows geschikt maakt.

Met een zacht trillende of auditieve feedback, en een minimalistisch scherm, zorgt ZONE ervoor dat je je volledig kunt concentreren zonder digitale afleiding. Geen app, geen Bluetooth, geen gedoe – maar wel een slim en doordacht ontwerp. Dit heeft het ontwerp zelfs een iF Design Award in de categorie Office / Stationery opgeleverd.

Gefundeerd in frustratie, ontworpen in Delft

Het idee voor ZONE ontstond toen Nyckle Sijtsma merkte dat de meeste timers te luid of te visueel waren, ontworpen voor de keuken of sport. Als iemand die werkt met time-blocking en lange werkblokken, besloot hij een timer te ontwikkelen die beter past bij creatief werk, analytisch werk en concentratie-intensieve taken. “Ik houd van time-blocken tijdens het werken, maar kon geen timer vinden die voor mij werkte. Bestaande timers zijn gemaakt met onprettige materialen, irritante geluiden, overweldigende visuals en te intense alarmen. Ongeschikt voor werk,” aldus Sijtsma.