Deze Venom-achtige eyecatcher met ferrofluïdum wil je in huis

Fan van Venom, of gewoon van wetenschap? Mag ook allebei, want er is nu een gadget die met ferrofluïdum tot leven komt. Ferrofluïda zijn vloeistoffen met magnetische nanodeeltjes, waarbij met een magnetisch veld wordt gespeeld om ze te vormen. Dat zie je dan ook in deze gadget op Kickstarter.

Ferrofluïdum

De SPIROK ROBO is een soort kunstvertoning waarbij een ferrofluïdum-opbouw zorgt voor een Venom-achtig bewegende zwarte vloeistof. Het ziet er tof uit als het beweegt, maar dat is niet het enige: het kan ook bewegen op de beat van de muziek die je draait. Een heel cool effect, waarvan je denkt dat het niet beter kan. Wel dus, want SPIROK ROBO kan ook nog LEGO-figuren aan: zet die op het apparaat en je kunt het een heel andere draai geven.

De makers van deze Kickstarter hebben bewust gekozen voor een apparaat dat dus begint te bewegen door de beat. Het is een vrij magisch effect zonder dat het telkens hetzelfde is. Je kunt de SPIROK ROBO nu backen voor 31 euro.