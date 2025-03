Marblelous: een interactieve, modulaire knikkerbaan is gelanceerd op Kickstarter

Vergeet alles wat je weet over knikkerbanen. Het Nederlandse project Marblelous tilt het klassieke speelgoed naar een volledig nieuw niveau door technologie, duurzaamheid én speelsheid te combineren. Sinds 25 maart 2025 is de interactieve knikkerbaan te steunen via Kickstarter, waar backers uiteraard toegang krijgen tot exclusieve deals. Het doel van $10,834 is inmiddels al ruimschoots behaald. Op moment van schrijven staat de teller op $64,650.

Slim, modulair en eindeloos uitbreidbaar

Marblelous is een modulair systeem dat klassieke knikkerbanen combineert met elektronica, software en mechanica. Elke opstelling kan worden uitgebreid met smart sensors, geluid- en lichteffecten, motoren en actuatoren. Hierdoor ontstaat een interactieve speelervaring die volledig naar wens aan te passen is.

Wat Marblelous extra bijzonder maakt, is de koppeling met smart home-systemen zoals Home Assistant, Sonos, Google Home, Philips Hue, Alexa en zelfs Nanoleaf. Daarmee kun je een knikkerbaan niet alleen bouwen, maar ook automatiseren en integreren met je bestaande smart home-opstelling.

Duurzaam én creatief

Uniek is ook het gebruik van gewone papieren rietjes als onderdeel van het baansysteem. Dit maakt het niet alleen creatief, maar ook milieuvriendelijk. Je kunt de baan bouwen met alledaagse voorwerpen en deze uitbreiden naar wens – van een eenvoudige tafelopstelling tot een volledig door je huis lopende installatie.