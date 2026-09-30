Pokémon heeft in 2026 genoeg redenen voor een feestje. De franchise bestaat dertig jaar, terwijl Pokémon GO deze zomer zijn tiende verjaardag vierde. Casio haakt nu in op het jubileumjaar met een speciale G-SHOCK. De nieuwe GA-110PKM zit vol verwijzingen naar dertig jaar Pokémon, van de originele Game Boy-games tot Pikachu, Eevee en Mew.

Daarbij heeft Casio niet simpelweg een Pikachu op een bestaand horloge gezet. Vrijwel ieder onderdeel van de G-SHOCK bevat een verwijzing naar de games en Pokémon uit verschillende generaties.

Van Pokémon Red en Green tot Paldea

De basis voor de samenwerking is de G-SHOCK GA-110. Dat is een behoorlijk fors horloge met een grote kast en een driedimensionale wijzerplaat. Voor de Pokémon-uitvoering heeft Casio verschillende onderdelen uitgevoerd in rood, groen en blauw.

Die kleuren zijn niet willekeurig gekozen. Ze verwijzen naar de kleuren van de oorspronkelijke Pokémon-games die vanaf 1996 verschenen. Pokémon Red en Green kwamen op 27 februari 1996 als eerste uit in Japan voor de Game Boy. Later volgden onder meer Pokémon Blue en de internationale releases waarmee de franchise wereldwijd doorbrak.

Op de wijzerplaat zijn nog meer verwijzingen verstopt. Het kleine display op de 9-uurpositie is vormgegeven als een Poké Ball. De wijzers bevatten ondertussen een opvallend detail: daarin is Pikachu verwerkt, gezien vanaf de achterkant.

Dertig Pokémon op één horlogebandje

De meeste Pokémon zijn echter op het bandje te vinden. Casio heeft daar precies dertig exemplaren op geplaatst als verwijzing naar het dertigjarige jubileum.

Daaronder zitten de verschillende first partner Pokémon uit de regio's die we sinds Kanto hebben leren kennen, tot en met de Paldea-regio uit Pokémon Scarlet en Violet. Ook Pikachu en Eevee ontbreken uiteraard niet.

Voor Mew heeft Casio een aparte plek gereserveerd. De Mythical Pokémon staat op de bandlus. Volgens de Pokémon-lore bevat Mew de genetische informatie van alle Pokémon, waardoor de keuze voor juist deze plek een aardige extra knipoog is.

Ook de achterkant van de horlogekast doet mee. Daarin is een speciaal Pokémon 30th Anniversary-logo gegraveerd.

Pokémon GO bestaat ondertussen alweer tien jaar

Het jubileum valt bovendien samen met een andere mijlpaal. In juli 2026 was het precies tien jaar geleden dat Pokémon GO verscheen. De mobiele game van Niantic zorgde in de zomer van 2016 voor een bijzonder fenomeen: ineens liepen miljoenen mensen met hun telefoon door parken, stadscentra en natuurgebieden op zoek naar digitale Pokémon.

Dat maakt 2026 een bijzonder jaar voor de franchise. Pokémon zelf bestaat dertig jaar, terwijl een complete generatie spelers inmiddels alweer tien jaar Pokémon in de echte wereld vangt.

De timing van een horloge dat volgens Casio bedoeld is als metgezel voor Pokémon Trainers die eropuit trekken, had daardoor nauwelijks toepasselijker kunnen zijn.

Zelfs de verpakking is een verzamelobject

Casio heeft ook werk gemaakt van de verpakking. Op de buitenste doos staan opnieuw alle dertig Pokémon afgebeeld die voor het jubileum zijn geselecteerd. Daarbinnen zit bovendien een verpakking in de vorm van een Poké Ball.

Daarmee lijkt de GA-110PKM net zo goed gericht op verzamelaars als op mensen die hem daadwerkelijk om hun pols willen dragen.

Er zit voorlopig alleen een flinke maar aan voor Nederlandse Pokémon-fans. Casio meldt dat de G-SHOCK GA-110PKM verkrijgbaar is via de officiële Casio-webshop, G-SHOCK Stores en erkende retailers in Japan. Over een Nederlandse of Europese release wordt in de aankondiging nog niets gezegd.