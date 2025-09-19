Huawei komt met horloge met batterijduur van 21 dagen: Watch GT 6 Pro

Huawei heeft een nieuw, slim horloge onthuld met een batterijduur van 3 weken. Het gaat om de Watch GT 6 Pro, die samen met de Watch GT 6, Huawei Watch D2, Huawei FreeBuds 7i en de Huawei Watch Ultimate 2 zijn aangekondigd in Parijs.

Huawei GT 6 Pro

Huawei biedt op de GT 6 en de GT 6 Pro 46 millimeter een batterijduur van tot 21 dagen. Op de kleinere GT 6 Pro van 41 millimeter is dat 14 dagen. Het betekent dat je niet steeds het horloge weer af hoeft te doen om hem op te laden. Dat hij zolang meegaat heeft alles te maken met de nieuwe batterij, een high-silicone batterij die qua capaciteit 65 procent groter is dan de vorige generatie.

Daarnaast is de GPS verbeterd en dat zou je onder andere bij hardlopen en fietsen moeten merken. Je ziet beter wat je tempo is, welk hoogteverschil er in je tocht zat en het maakt daarbij niet uit of je in stad of op het platteland sport. Wielrenners kunnen daarnaast profiteren van Virtual Cycling Power om je trainingsintensiteit beter te kunnen meten. Je fietsvermogen wordt met een enorme precisie gemeten.