Huawei komt met horloge met batterijduur van 21 dagen: Watch GT 6 Pro

Huawei heeft een nieuw, slim horloge onthuld met een batterijduur van 3 weken. Het gaat om de Watch GT 6 Pro, die samen met de Watch GT 6, Huawei Watch D2, Huawei FreeBuds 7i en de Huawei Watch Ultimate 2 zijn aangekondigd in Parijs.
Huawei biedt op de GT 6 en de GT 6 Pro 46 millimeter een batterijduur van tot 21 dagen. Op de kleinere GT 6 Pro van 41 millimeter is dat 14 dagen. Het betekent dat je niet steeds het horloge weer af hoeft te doen om hem op te laden. Dat hij zolang meegaat heeft alles te maken met de nieuwe batterij, een high-silicone batterij die qua capaciteit 65 procent groter is dan de vorige generatie.
Daarnaast is de GPS verbeterd en dat zou je onder andere bij hardlopen en fietsen moeten merken. Je ziet beter wat je tempo is, welk hoogteverschil er in je tocht zat en het maakt daarbij niet uit of je in stad of op het platteland sport. Wielrenners kunnen daarnaast profiteren van Virtual Cycling Power om je trainingsintensiteit beter te kunnen meten. Je fietsvermogen wordt met een enorme precisie gemeten.
De Huawei Watch GT 6 Pro heeft een 5,5 procent groter scherm dat met een piekhelderheid van 3000 nits makkelijk afleesbaar moet zijn in de zon. Dankzij saffierglas en titaniumlegering is het een stevig apparaatje. De GT 6-serie is iets minder luxe, maar komt in vrolijke kleuren zoals fris groen. Je kunt uit meer dan 100.000 wijzerplaten kiezen.
Verder is het horloge geschikt voor het meten van de HRV, die iets kan zeggen over de harslagvariabiliteit, wat veel kan zeggen over je fysieke conditie. Verder kun je alle bekende metingen verwachten, zoals de slaapkwaliteit, de stappen en je workouts. Nieuw is ook dat je bloeddruk kan worden gemeten met het horloge over een langere periode, om goed inzicht te krijgen in of er mogelijk hypertensie of andere problematiek is.
Daarnaast komt Huawei met andere nieuwe gadgets, zoals de smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 dat je laat duiken tot 150 meter en sonar-gebaseerde communicatie onder water ondersteunt. Je kunt tot 30 meter berichten uitwisselen en tot 60 meter een SOS-signaal sturen. Ook presenteerde Huawei de nieuwe FreeBuds 7i, oordopjes die ruimtelijke audio kunnen verwerken, dynamische ruisonderdrukking bieden en een betere gesprekskwaliteit ondersteunen.
De GT 6-smartwatches zijn vanaf nu verkrijgbaar vanaf 249,99 euro.