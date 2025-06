Huawei wereldwijd marktleider in wearables in Q1 2025

Huawei heeft het geflikt: volgens de nieuwste cijfers van marktonderzoeker IDC is het Chinese merk in het eerste kwartaal van 2025 de grootste speler op de wereldwijde markt voor wearables. In totaal heeft het bedrijf inmiddels meer dan 200 miljoen slimme horloges en armbanden over de toonbank zien gaan. Vooral in thuisland China blijven de cijfers indrukwekkend.

Slimme horloges voor elke levensstijl

Huawei timmert al jaren hard aan de weg met een breed assortiment aan wearables. Het merk speelt slim in op verschillende gebruikers – van casual sporters tot techfanaten – met vijf productlijnen die elk hun eigen focus hebben.

Zo is er de Huawei Watch Series, met slimme functies zoals bellen via eSIM en bediening van andere apparaten. De gloednieuwe Huawei Watch 5 beschikt over het zogeheten X-TAP-systeem, waarmee je nauwkeurige gezondheidssignalen combineert met een intuïtieve bediening.

De Watch Fit Series mikt dan weer op een jonger publiek dat iets lichts en comfortabels zoekt, terwijl de Watch GT Series juist uitblinkt in batterijduur en sportfeatures. Avonturiers kunnen terecht bij de Watch Ultimate Series – waterdicht tot 100 meter, robuust gebouwd en zelfs voorzien van een golfmodus. Voor wie gezondheid voorop staat is er nog de Watch D Series, waarmee je 24/7 je bloeddruk kunt meten via een geïntegreerd luchtkussentje in de band.

Gezondheidstechnologie met een wetenschappelijke basis

Huawei investeert flink in R&D, met wereldwijd drie eigen Health Labs en tientallen onderzoekscentra. In 2024 lanceerde het merk het gezondheidsplatform TruSense, dat inmiddels is uitgebreid met gecombineerde metingen via zowel pols als vingertop. Hierdoor zijn metingen – zoals zuurstof in je bloed – sneller en preciezer dan voorheen.

De technologie staat niet op zichzelf. Huawei werkt samen met meer dan 160 medische en onderzoeksorganisaties en bezit bijna 1.000 patenten op het gebied van gezondheidstechnologie. De wearables van het merk zijn inmiddels als medisch hulpmiddel erkend in 13 landen.

Active Rings: fun meets fitness

Ook de community krijgt aandacht. Huawei lanceerde in 2023 de wereldwijde actie Light Up Your Rings, die miljoenen gebruikers aanzette om dagelijks actief te blijven. Inmiddels is het initiatief doorgegroeid tot Active Rings – een speels systeem dat aanzet tot dagelijks bewegen. Het werd al uitgerold in onder andere Duitsland, Spanje en China, en komt binnenkort naar andere delen van de wereld.