Getest: Huawei’s nieuwste gear is slimmer, stijlvoller en persoonlijker dan ooit

Watch 5: luxe in titanium en AI-gedreven gezondheid

Voor wie een nog grotere stap wil zetten richting healthtech, is er de Huawei Watch 5. Beschikbaar in 42 mm en 46 mm, met een behuizing van 904L roestvrij staal (yes, net als luxe horlogemerken) en een bol saffierglas dat oogt als vloeibaar kristal.

Wat deze smartwatch bijzonder maakt, is het Multi-Sensing X-TAP System. Dit slimme sensorarray monitort constant je bloeddruk, ECG, slaappatroon en stressniveaus. Daar krijg je dan op AI-geleide inzichten bij. Dit is Huawei’s meest medische smartwatch ooit, maar dan in een luxe jasje. De batterij gaat tot 10 dagen mee en het horloge is verkrijgbaar in stijlvolle kleuren als Purple en Sand Gold. Functioneel meets finesse.

FreeBuds 6: next-level audio in open-fit comfort

Als laatste stippen we nog even de nieuwe draadloze FreeBuds 6 aan. Huawei zet hier groots in op draagcomfort én geluidskwaliteit met een semi open-fit ontwerp dat verrassend goed blijft zitten. En ja, ook in rumoerige omgevingen levert deze nieuwe generatie draadloze oortjes indrukwekkend geluid. Compatible met Android en iOs.

Dankzij de combinatie van een dual-magnetische 11 mm driver, Bass Turbo 2.0 en de L2HC 4.0 codec kunnen de FreeBuds 6 lossless audio streamen tot cd-kwaliteit; 2.3 Mbps. Zelfs de bassen duiken onder de 15 Hz, terwijl hoge tonen boven de 48 kHz uitstijgen. Een mond vol specs, maar in de praktijk is dit vooral een wow-geluidje! Helder, vol en krachtig geluid ook als je buiten staat in de wind of in de trein een call pakt.

Ze zijn er in het zwart, wit en een stijlvolle violette tint. En de bediening? Shake je hoofd om een call te weigeren. Werkt als een zonnetje.