Dit zijn de nieuwe Huawei FreeArc open-ear oordopjes

Uitzonderlijk geluid en een diepe bas

Muziek speelt een belangrijke rol in het motiveren tijdens zware trainingen. Daarom levert de Huawei Freearc hoogwaardig geluid met dynamische bas en kristalheldere hoge tonen, die de ervaring van je workouts verbeteren.

Een 17 x 12 mm hooggevoelige driver, symmetrische akoestische structuur, dynamische bas-algoritme en Adaptive Equal-loudness Algorithm zorgen samen voor een rijke, gedetailleerde geluidsweergave met krachtige bas. Het Reverse Sound Waves System richt het geluid direct naar de gehoorgang, zodat je privé-audio beleeft.

De Dynamic Bass Algorithm en Adaptive Equal-loudness Algorithm passen automatisch het geluidsniveau aan om de perfecte balans tussen bas en hoge tonen te garanderen, ongeacht het volume.

AI voor heldere en stabiele gesprekken

En of je nu thuis werkt, onderweg bent, een vergadering hebt of even met een vriend praat, de gesprekken die je voert blijven altijd helder. De oordopjes garanderen een stabiele verbinding, of je nu op het sportveld staat of in een druk kantoor. En een geavanceerd dual-microfoonsysteem verbetert de geluidsopname, en met triple call noise cancellation worden omgevingsgeluiden effectief geblokkeerd. Dit ontwerp minimaliseert windgeruis en zorgt ervoor dat je stem helder blijft, zelfs buiten.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei FreeArc is pre direct beschikbaar via ondermeer de eigen Hauwei store voor 119.99 euro. Bonustip: met de code A20FREEARCNL, krijg je tijdelijk 20 euro korting.